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清明連假訂房率倒數第2 彰化喊冤

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化時常被說不好玩，交通部觀光署公布最新的連假旅宿訂房率，彰化縣全國排名倒數第2，彰化縣府提出去年旅宿業統計資料澄清。聯合報系資料照
彰化時常被說不好玩，交通部觀光署公布最新的連假旅宿訂房率，彰化縣全國排名倒數第2，彰化縣府提出去年旅宿業統計資料澄清。聯合報系資料照

彰化常被評為「難玩城市」，交通部觀光署公布清明連假旅宿訂房率，彰化縣僅31.91%，全國排名倒數第2，只領先墊底的基隆市。彰化縣府昨喊冤，強調去年旅宿業統計排名，彰化在全國各縣市算中段班。彰化民宿業者認為，公部門的數據與實際狀況有差距，恐加深彰化不好玩的刻板印象，要求改善統計方式。

彰化有八卦山大佛，還有肉圓、肉包等在地美食，彰化到底好不好玩？常掀網路論戰。觀光署近日公布清明連假旅宿訂房率，讓彰化人喊冤。

彰化民宿協會理事長許健泰說，一般訂民宿的遊客大都是在連假前1、2星期才訂房，彰化民宿近日訂房率已經達8成，並沒有太差；過去彰化住宿量能不足，影響遊客停留時間，不過近年旅宿業成長到180多家，以民宿110多家最多。

彰化縣城觀處指出，觀光署公布的數據是在連假前1個月，利用傳真、電子郵件向旅宿業者問卷調查，依回收的狀況預估統計，公布結果與實際訂房率有落差；旅宿業每月須針對住房率填報表，依觀光署最新公布去年統計資料，彰化縣旅館住用率41.78%，全國各縣市第14位，民宿住用率28.94%，全國第9位，都算在全國中段班。

許健泰表示，觀光署預估的住宿率與實際情況不符，徒增業者困擾，遊客以為還有房間，一問發現已客滿，也可能覺得訂房率低，就真的不敢來玩，公部門應在連假後統計實際住房率，才有參考價值。

許健泰強調，連假天數越多，國人出國機率越高，對國旅幫助有限，今年連假少，可分散遊客出遊時間，留在國內旅遊方便好玩。

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