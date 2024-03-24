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台中和平區自由里牙醫醫療站開幕

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
大安溪沿線的和平區自由里、達觀里，當地沒有牙醫診所，大台中牙醫師公會在當地成立牙醫站，昨天正式看診，看牙免去舟車勞頓與排隊之苦。圖／健保署提供
大安溪沿線的和平區自由里、達觀里，當地沒有牙醫診所，大台中牙醫師公會在當地成立牙醫站，昨天正式看診，看牙免去舟車勞頓與排隊之苦。圖／健保署提供

台中市和平里、達觀里就醫不便，沒有牙醫診所，預約和平區衛生所醫師得排隊1個月，健保署與大台中牙醫師公會合作，在自由里成立牙醫巡迴醫療站，昨天正式看診，11名牙醫師輪流排班，每周一至周三、周六與周日安排9節門診，當地民眾看牙免舟車勞頓與排隊。

大台中牙醫師公會理事長李春生說，自由里、達觀里等聚落沒有牙醫診所，居民得看自由、達觀衛生室的巡診牙醫師，不然就要搭車到1小時外的東勢就醫；經多次勘查與奔走，在和平區自由里找到合適地點，提供巡迴牙醫服務，自由里、達觀里民就近看牙。

健保署中區業務組長丁增輝說，健保署2011年起，協助中部牙醫師公會成立11個牙醫醫療站，每年服務超過1.6萬人次；近10年來，大台中牙醫師公會提供石岡、谷關、新社等3個醫療站，為當地牙齒健康把關，廣受好評。

丁增輝指出，和平區是全台面積最大的區域，人口密度低僅1.1萬人，醫療資源缺乏，大甲溪沿線設有谷關牙醫站，和平衛生所提供牙醫服務，但大安溪沿線的自由里、逹觀里等聚落，人口數占和平區24%，卻沒有牙醫院所，只靠和平衛生所牙醫師服務，候診日期長達30天，非常不方便。

台中市衛生局副局長陳麗娟說，感謝公會在台中建構第4個牙醫巡迴醫療服務點，守護偏鄉市民口腔健康。中華大家功德會、新安邑慈善會響應，捐贈2部全新的診療椅、X光機等設備，嘉惠偏鄉。

牙醫 衛生所 醫師

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