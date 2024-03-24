空汙鬥法諜對諜 未來無人機採樣

台中市環保局在全市建置1411個空品感測器，每年揪出30件違法空汙，不過抓違規空汙得諜對諜。環保局表示，感測器分布圖公開透明，有業者測風向排放躲避稽查，感測器的數值不能用於稽查，必須派員現場採樣，但遇半夜或凌晨稽查人員趕不到就查不到，未來規畫導入無人機協助。

環保局陳宏益表示，早期裝設空品感測器後，曾逮到海線工廠偷排廢氣，後來應環團要求，公開感測器分布圖，有業者掌握檢測器方向，在無風的時間偷排廢氣，企圖躲避稽查，未來針對高汙染熱區，將與環團協調不公開分布圖，以利揪出不法空汙。

陳宏益說，空品感測器主要裝在電桿上，每台要價約1、2萬元，比起空品測站動輒數十萬，仍便宜許多，但感測器準確度有限，主要抓空品汙染趨勢，只要監測到空氣品質有異常，就可派員稽查，不用大海撈針，有效節省人力。

陳宏益提到，不過感測器的數值不能用於稽查，還得派員現場採樣，有時遇到半夜或是凌晨，難以第一時間趕到場，未來規畫導入無人機協助採樣。

環保局指出，近年藉由空品感測器，輔助空汙資料蒐集分析，平均每年裁罰30件空汙案，2021年至2023年共協助稽查告發97件，總計裁罰2522萬950元。

除空氣盒子，台中也裝設水盒子，監測水質溶氧、導電度及pH值，數值上傳雲端，即時線上監控河川水質，掌握水質異常好發的周期，揪出可疑汙染染源。

環保局表示，台中目前共30處裝設水盒子，包括死魚好發處12處、高汙染潛勢區下游18處，近3年查獲違反水汙染防治法共11件，裁罰總計1300萬元。