台中空品感測器 往太平、大里布建

台中空品不佳，中市環保局為揪出空汙，2018年迄今在全市布建1411處空品感測器。議員指出，布建地點集中學校、住宅區，但工業區、住商混合區較少，密度要提高，才能揪出違規工廠。台中市環保局表示，今年起將調整布建地點，往太平、大里等家庭工廠較多的地區增設，提升稽查效率。

環保局指出，空品感測器體積輕巧，可布建於路燈桿等處，主要監測PM2.5、溫濕度等數據，24小時檢測空汙變化，每3至5分鐘更新一次即時空品數據，當發現數值異常飆升，立即派員到場稽查，揪出違規廠家。

微型檢測器協助揪出違規排放工廠，環保局2021年底，發現大里工業區的感測器有規律性異常高值現象，經1個多月派員巡查，鎖定工業區內印刷工廠有汙染排放行為，隔年7月前往稽查，發現違反空汙法，依法開罰208萬。

不過，民進黨議員張芬郁說，台中人口將破285萬，人口密集空汙感受更強烈，全市僅布建1411台感測器，很難全面發揮作用，應該更積極布點，掌握空品的數據變化，配合全市已設置的16座空品自動監測站，即時鎖定空汙來源，才能提升台中空氣品質。

國民黨議員楊大鋐說，以往秋冬季常接獲民眾陳情空品不佳，但近年來感測器發揮功效，陳情案降低，環保局應該調查空汙熱區，例如在太平、大里等工業區周邊增設，讓空汙無所遁形。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳說，台中為第二大城，空品感測器的布建密度要再提高，尤其很多地下工廠隱身在住家，抓不勝抓，增設感測器密度，不只能掌握汙染流向，也讓廠家不敢隨意違規排放。

環保局長陳宏益表示，空品微型感測器目前涵蓋台中29個行政區，過去多設置在學校、里辦公處及部分工業區，今年仍維持原本布建數量，但會調整布建地點，集中在工業區及住商混合區，加強在大里、太平等熱區布建，以提升效能。