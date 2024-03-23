快訊

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看牙免舟車勞頓！台中和平區自由里牙醫醫療站今開幕

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市和平區自由里牙醫巡迴醫療站今天開幕，讓居民看牙免於舟車勞頓之苦。圖／健保署提供
台中市和平區自由里牙醫巡迴醫療站今天開幕，讓居民看牙免於舟車勞頓之苦。圖／健保署提供

健保署有鑑於台中市和平區自由里、達觀里等2聚落位處偏遠就醫不便，更沒有牙科診所，居民與和平區衛生所牙醫師約診排一個月以後，因此與台中市大台中牙醫師公會合作，在自由里成立牙醫巡迴醫療站，今天開幕，由11名牙醫師輪流排班，每周一至周三、周六至周日共9節門診，讓居民看牙免舟車勞頓之苦。

健保署中區業務組組長丁增輝說，健保署為鼓勵牙醫師偏遠服務，2011年起陸續協助中部地區縣市牙醫師公會成立11個牙醫醫療站，每年服務逾1.6萬人次；近10年來，大台中牙醫師公會提供石岡、谷關、新社等3個醫療站，為當地提供便捷、優質的牙醫診療服務，廣受好評。

丁增輝指出，和平區是全台面積最大的市轄區，人口僅1.1萬人，屬人口密度低、醫療資源缺乏地區。其中，大甲溪沿線設有谷關牙醫醫療站及和平區衛生所提供牙醫服務，但大安溪沿線的自由里、逹觀里等2聚落，人口數約占和平區24%，無牙醫院所，僅和平區衛生所1名牙醫師提供看診服務，民眾約診時間長達30日以上，就醫相當不便。

大台中牙醫師公會理事長李春生說，自由里、達觀里等2聚落均無牙醫診所，民眾除仰賴自由及達觀衛生室的巡診牙醫師外，就需搭車至1小時車程以外的東勢區就醫。經過公會幹部多次往返勘查地點及在衛生局，以及地方各界奔走努力及協助之下，終於在和平區自由里找到合適地點提供牙醫巡迴醫療服務，讓自由里、達觀里居就近就醫，免除看牙齒需舟車勞頓、長途跋涉到市區就醫的不便。

衛生局副局長陳麗娟說，感謝公會在台中建構第4個牙醫巡迴醫療服務點，守護偏鄉市民口腔健康。

丁增輝說，健保署積極媒合民間慈善團體捐助偏鄉醫療設備，感謝中華大家功德會、新安邑慈善會捐贈2部全新的診療椅及X光機等設備給醫療站，嘉惠偏鄉。

台中市和平區自由里牙醫巡迴醫療站今天開幕，讓居民看牙免於舟車勞頓之苦。圖／健保署提供
台中市和平區自由里牙醫巡迴醫療站今天開幕，讓居民看牙免於舟車勞頓之苦。圖／健保署提供
台中市和平區自由里牙醫巡迴醫療站今天開幕，讓居民看牙免於舟車勞頓之苦。圖／健保署提供
台中市和平區自由里牙醫巡迴醫療站今天開幕，讓居民看牙免於舟車勞頓之苦。圖／健保署提供

牙醫 衛生所 醫師

延伸閱讀

NGS基因資料利用惹疑慮 健保署：將採2階段同意

繁星放榜！南一中9人、南女中7人 通過醫學、牙醫第一階段篩選

高分群不再鎖定醫牙？資通訊科系正夯 台大、頂大電機系繁星衝上校排1%

兒福聯盟指遭虐死男童恐因「壓力掉4顆牙」 牙醫出面打臉

相關新聞

豬糞尿味沒了！彰南母親河7.6億元改造水環境 賞木棉更有味道

彰化縣第三場木棉花季，今在二林鎮東螺溪木棉花道浪漫登場，空氣沒飄傳豬糞尿味，縣長王惠美再次說明爭取到中央補助7.6億元整...

看牙免舟車勞頓！台中和平區自由里牙醫醫療站今開幕

健保署有鑑於台中市和平區自由里、達觀里等2聚落位處偏遠就醫不便，更沒有牙科診所，居民與和平區衛生所牙醫師約診排一個月以後...

南投公墓湧掃墓人潮 雜草火警半天44件！周邊工廠、鳳梨田剉勒等

今天天氣放晴，南投縣公墓湧現掃墓人潮，也讓公墓雜草火警頻傳，今天至下午2時已有44件相關火警，火勢蔓延甚至威脅周邊工廠、...

真的「柔腸寸斷」？南投力行產業道路復建 7公里就33處嚴重災損

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路是沿線三村、六部落主要出入道路，也是台14甲線雪季期間重要替代道路，去年卡努風災受創嚴重...

影／大甲媽集團婚禮 顏清標贈83對新人3句話

2024大甲媽集團婚禮今天中午在鎮瀾宮前廣場舉行，83對新人在大甲媽祖見證下完成婚禮，還有多對外國新郎或新娘也參加；鎮瀾...

大甲媽遶境彰化警防衝突 40間宮廟簽署公約 接轎須申請列冊

大甲媽年度遶境進香活動將於4月5日展開，預計6日中午過後，經過大度橋進入彰化市區，為防止鬥毆事件再發生，彰化警分局今召集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。