看牙免舟車勞頓！台中和平區自由里牙醫醫療站今開幕

健保署有鑑於台中市和平區自由里、達觀里等2聚落位處偏遠就醫不便，更沒有牙科診所，居民與和平區衛生所牙醫師約診排一個月以後，因此與台中市大台中牙醫師公會合作，在自由里成立牙醫巡迴醫療站，今天開幕，由11名牙醫師輪流排班，每周一至周三、周六至周日共9節門診，讓居民看牙免舟車勞頓之苦。

健保署中區業務組組長丁增輝說，健保署為鼓勵牙醫師偏遠服務，2011年起陸續協助中部地區縣市牙醫師公會成立11個牙醫醫療站，每年服務逾1.6萬人次；近10年來，大台中牙醫師公會提供石岡、谷關、新社等3個醫療站，為當地提供便捷、優質的牙醫診療服務，廣受好評。

丁增輝指出，和平區是全台面積最大的市轄區，人口僅1.1萬人，屬人口密度低、醫療資源缺乏地區。其中，大甲溪沿線設有谷關牙醫醫療站及和平區衛生所提供牙醫服務，但大安溪沿線的自由里、逹觀里等2聚落，人口數約占和平區24%，無牙醫院所，僅和平區衛生所1名牙醫師提供看診服務，民眾約診時間長達30日以上，就醫相當不便。

大台中牙醫師公會理事長李春生說，自由里、達觀里等2聚落均無牙醫診所，民眾除仰賴自由及達觀衛生室的巡診牙醫師外，就需搭車至1小時車程以外的東勢區就醫。經過公會幹部多次往返勘查地點及在衛生局，以及地方各界奔走努力及協助之下，終於在和平區自由里找到合適地點提供牙醫巡迴醫療服務，讓自由里、達觀里居就近就醫，免除看牙齒需舟車勞頓、長途跋涉到市區就醫的不便。

衛生局副局長陳麗娟說，感謝公會在台中建構第4個牙醫巡迴醫療服務點，守護偏鄉市民口腔健康。

丁增輝說，健保署積極媒合民間慈善團體捐助偏鄉醫療設備，感謝中華大家功德會、新安邑慈善會捐贈2部全新的診療椅及X光機等設備給醫療站，嘉惠偏鄉。