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南投公墓湧掃墓人潮 雜草火警半天44件！周邊工廠、鳳梨田剉勒等

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣公墓雜草火警頻傳，影響空氣品質。圖／讀者提供
南投縣公墓雜草火警頻傳，影響空氣品質。圖／讀者提供

今天天氣放晴，南投縣公墓湧現掃墓人潮，也讓公墓雜草火警頻傳，今天至下午2時已有44件相關火警，火勢蔓延甚至威脅周邊工廠、鳳梨田。南投縣議員林儒暘認為，公墓火警頻傳，讓消防弟兄疲於奔命，消防局、鄉鎮公所應合作預防火警，發送消防水袋或小沙包，提醒民眾不要燒紙錢和雜草，才能減少火災和人員辛勞。

清明節還沒到，公墓雜草火警已經頻頻發生，南投縣消防局統計，從2月至今，公墓雜草火警已經發生238件。今天天氣放晴、氣溫回升，各地公墓都有掃墓人潮，民眾清理墓地雜草後點火焚燒及焚燒紙錢，天氣乾燥炎熱，火星紛飛或餘燼未徹底撲滅，都可能引發雜草火警。

南投市半山地區公墓上午火警，因為鄰近南崗工業區，天乾物燥火勢蔓延迅速，一旁工廠擔心遭波及，派人警戒。南投市八卦山坡地公墓火警，也讓一旁鳳梨田農民提心吊膽，消防局派出大量人車到公墓撲滅火警後，仍在場警戒不敢離開，就怕稍微疏忽，再度發生火警。

林儒暘說，公墓火警讓消防弟兄整天奔波滅火，空汙也造成社會成本，尤其部分火警是人為引起，有些是除完草未能立即清除雜草，加上民眾燒紙錢的習慣，稍有不慎就引發火災，提醒民眾掃墓應減少焚燒紙錢和雜草，需要用火時也要注意，避免火星飛散，並確保餘燼徹底撲滅。

他也建議，清明掃墓期間，消防局與各鄉鎮公所應合作防範用火安全，在公墓入口發送消防水袋、小沙包，提醒民眾不要焚燒雜草和紙錢，以降低火災次數，維護民眾安全。

今天高溫炎熱，民眾掃墓焚燒紙錢、雜草，公墓雜草火警頻傳。 圖／讀者提供
今天高溫炎熱，民眾掃墓焚燒紙錢、雜草，公墓雜草火警頻傳。 圖／讀者提供
南投縣公墓雜草火警頻傳，周邊濃煙瀰漫，影響空氣品質。圖／讀者提供
南投縣公墓雜草火警頻傳，周邊濃煙瀰漫，影響空氣品質。圖／讀者提供

公墓 南投縣 火災

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