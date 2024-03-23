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影／大甲媽集團婚禮 顏清標贈83對新人3句話

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽集團婚禮今年是第11周年，證婚儀式今天中午在鎮瀾宮前廣場舉行。記者游振昇／攝影
大甲媽集團婚禮今年是第11周年，證婚儀式今天中午在鎮瀾宮前廣場舉行。記者游振昇／攝影

2024大甲媽集團婚禮今天中午在鎮瀾宮前廣場舉行，83對新人大甲媽祖見證下完成婚禮，還有多對外國新郎或新娘也參加；鎮瀾宮董事長顏清標祝福新人，也送每對新人三句話「永浴愛河、早生貴子、增產報國」。

大甲媽集團婚禮今年是第11年舉辦，今天證婚儀式在鎮瀾宮舉行，近百輛百萬跑車今天中午載著新人開到鎮瀾宮，從鎮瀾宮大門下車，在小花童引導下走向紅毯，走進廣場，親友在旁觀禮，見證難得的媽祖證婚古禮。

鎮瀾宮董事長顏清標是主婚人，副董事長鄭銘坤夫妻是證婚人，台中市民政局長吳世瑋等人，帶領新人一起向天上聖母參拜祈求婚姻幸福美滿，並在媽祖見證下交換信物，大聲喊出「我願意」。

顏清標表示，希望新人能在感情裡互相扶持、互相包容，並像大甲媽今年遶境進香主題「惜福」，珍惜媽祖所賜予的好緣份，顏清標也期勉每對新人「永浴愛可、早生貴子、增產報國」。

今年集團婚禮有多組跨國婚姻新人參加，包括美國、澳洲、印度，親人在相識、相知、相愛過程中接觸台灣人文情懷，同時和另一半一起認識並參與媽祖文化，在媽祖的祝福及庇佑下，祈白頭偕老、永結同心。

大甲媽集團婚禮今年是第11周年，證婚儀式今天中午在鎮瀾宮前廣場舉行。記者游振昇／攝影
大甲媽集團婚禮今年是第11周年，證婚儀式今天中午在鎮瀾宮前廣場舉行。記者游振昇／攝影
大甲媽集團婚禮今年是第11周年，證婚儀式今天中午在鎮瀾宮前廣場舉行。記者游振昇／攝影
大甲媽集團婚禮今年是第11周年，證婚儀式今天中午在鎮瀾宮前廣場舉行。記者游振昇／攝影
大甲媽集團婚禮今年是第11周年，證婚儀式今天中午在鎮瀾宮前廣場舉行。記者游振昇／攝影
大甲媽集團婚禮今年是第11周年，證婚儀式今天中午在鎮瀾宮前廣場舉行。記者游振昇／攝影
大甲媽集團婚禮今年是第11周年，證婚儀式今天中午在鎮瀾宮前廣場舉行。記者游振昇／攝影
大甲媽集團婚禮今年是第11周年，證婚儀式今天中午在鎮瀾宮前廣場舉行。記者游振昇／攝影
大甲媽集團婚禮今年是第11周年，證婚儀式今天中午在鎮瀾宮前廣場舉行，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤夫妻人見證。記者游振昇／攝影
大甲媽集團婚禮今年是第11周年，證婚儀式今天中午在鎮瀾宮前廣場舉行，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤夫妻人見證。記者游振昇／攝影
大甲媽集團婚禮今年是第11周年，證婚儀式今天中午在鎮瀾宮前廣場舉行。記者游振昇／攝影
大甲媽集團婚禮今年是第11周年，證婚儀式今天中午在鎮瀾宮前廣場舉行。記者游振昇／攝影

大甲媽祖 新人 鎮瀾宮 顏清標

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