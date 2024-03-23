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清明連假訂房彰化全台倒數第2 民宿業駁：預估數據與實際有落差

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化時常被說不好玩，交通部觀光署公布最新的連假旅宿訂房率，彰化縣全國排名倒數第2，彰化縣府提出去年旅宿業統計資料澄清。聯合報系資料照
彰化時常被說不好玩，交通部觀光署公布最新的連假旅宿訂房率，彰化縣全國排名倒數第2，彰化縣府提出去年旅宿業統計資料澄清。聯合報系資料照

清明連假將至，交通部觀光署公布最新的連假旅宿訂房率，彰化縣僅31.91%，全國排名倒數第2，僅比墊底的基隆市好一些，彰化縣府提出去年旅宿業統計資料澄清，彰化在全國排名中算中段班，並沒有那麼差；彰化民宿業者認為，公部門提出與實際有差距的數據會打擊士氣，建議提升統計方式，提供更精準的資料給大眾。

彰化時常被評為台灣「難玩城市」，過去住宿量能不足也影響遊客停留時間，不過彰化近年旅宿業成長到180多家，其中以民宿110多家最多，彰化民宿協會理事長許健泰說，一般訂民宿的遊客大都是在前1、2星期才訂，彰化民宿這兩天訂房率已經達8成，並沒有太差。

彰化縣府城觀處指出，觀光署公布的數據是在連假前1個月以前，利用傳真、電子郵件向旅宿業者做問卷，依照回收的狀況預估統計，公布結果與實際訂房有落差；旅宿業依規定每月須針對住房率填報表否則會被開罰，依觀光署最新公布去年旅宿業統計資料，彰化縣旅館住用率41.78%，全國各縣市第14位；民宿住用率28.94%，全國第9位，還都算在中段班。

許健泰表示，觀光署預估的住宿率與實際情況不符，讓業者很困擾，一方面遊客以為還有房間詢問之下才發現不是如此，也有可能因為被說訂房率低，遊客就真的不敢到彰化來玩，建議公部門要統計，應在連假後的一星期做實際住房率的調查，這樣的數據較有參考價值。

過去幾年因補班政策，讓連假一檔接一檔，許健泰說，疫情趨緩之後，連假天數越多，國人出國的機率越高，對國旅幫助有限，今年連假變少，可以分散遊客出遊時間，品質提升外，留在國內旅遊也相對方便好玩。

民宿 連假

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