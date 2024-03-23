晶鼎案箭在弦上 全國環團反對興建

經濟部要在彰濱工業區增設2座BOT焚化爐，由晶鼎綠能得標，引發地方反對抗爭。環團表示，彰化已有9座焚化爐，光是彰濱線西區就有6座事業廢棄物焚化爐，加上北有台電中火、南有雲林六輕麥寮夾擊；晶鼎案場下風處就是鹿港老街，還鄰近牛奶生產重地福寶酪農區及文蛤、牡蠣養殖區，衝擊中部空氣品質與全台食品安全。

總統及立委大選之前，行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍都說不會蓋晶鼎焚化爐，選後晶鼎卻在3月14日依環評承諾舉行地方說明會，地方痛批中央跳票。全國NGOs環境會議今年首度選在彰化走讀，10多個環團代表昨到鹿港公所前聲援，反對興建晶鼎焚化爐，也將提案給總統府要求列管。

彰化的焚化爐數量居全台之冠，環團表示，9座焚化爐中，彰濱線西區就有6座，從燒SRF廢棄物、一般事廢到有毒事廢，還有南北的六輕、中火夾擊，彰化人承受的汙染已超過負荷，不該再增設新焚化爐。

彰化縣環保局長江培根建議中央優先考慮在其他縣市蓋或進行二階環評。上周晶鼎舉辦說明會時，民進黨立委陳秀寳到場反對，並質疑說明會的合法性。

福興鄉長蔣煙燈表示，彰化酪農鮮乳產量占全國6成，福寶村若受汙染，影響全國人民健康，希望晶鼎滾出彰濱。彰基、彰化秀傳、彰濱秀傳等彰化醫界也群起反對。

環境部環保司長蔡孟裕表示，此案環評在2022年就已通過。看守台灣協會秘書長謝和霖則說，此案附近有重要酪農區，環評居然是快速通過，根本沒總量管制。

彰化環保聯盟理事吳麗慧指出，彰化的焚化爐有一半燒外縣市垃圾，這有道理嗎？對政府蠻幹相當痛心。晶鼎綠能科技公司董事劉佳鈞劉佳鈞說，晶鼎焚化爐的健康風險評估、空氣品質管制比現有其他焚化廠更嚴格，無加重汙染之虞，且承諾回饋地方每年逾１億元。

經濟部重申，本案若無法取得彰化縣府核發執照，將依約檢討推動的必要性。

至於晶鼎14日的說明會引發軒然大波，已成全案能否往下走的關鍵，因施工前說明會是環評承諾事項，立委陳秀寳前天質詢環境部長薛富盛，說明會當天場面混亂是否成會？薛未給答案，但環境部是否核備說明會的會議紀錄，便知中央態度。