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抗鳥害 彰化小麥擴大種植「以量制鳥」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣大城鄉和二林鎮的小麥田鳥害嚴重，農民紮稻草驅鳥。圖／黑翅鳶農場提供
彰化縣大城鄉和二林鎮的小麥田鳥害嚴重，農民紮稻草驅鳥。圖／黑翅鳶農場提供

彰化縣大城鄉、二林鎮是台灣小麥主要產區，近年飽受鳥害，大城鄉200公頃契作農場僅收成2成，二林鎮種小麥農民被鳥害「打敗」，種植面積從近50公頃減至10多公頃。契作農場表示，將號召更多農民種小麥，「以量制鳥」對抗鳥害。

全台小麥種植面積約500公頃，彰化西南角的大城鄉、二林鎮占180多公頃，每年11月播種，翌年3月採收，這段期間二期稻作已收割，麻雀等吃植物種子的野鳥沒大宗食物來源，把結穗小麥當主食，小麥田鳥害嚴重，農民苦不堪言。

大城鄉黑翅鳶農場契作大城鄉、雲林縣麥寮鄉的小麥田約200公頃，負責人林世勳表示，鳥害確實嚴重，農民放鞭炮、紮稻草人、施放猛禽叫聲、反光布條，想盡辦法驅趕，野鳥被嚇飛沒多久就折返，農民只有擴大種植面積，就像廣闊水稻田量多不怕被鳥吃光，預計今年要小麥田擴大種植到400公頃，用更多小麥稀釋分攤鳥害。

大城鄉長陳玉照說，二期稻作收割後，野鳥沒什麼可吃，都飛去小麥田，農民被吃到幾乎沒收成，對種小麥打退堂鼓，大城小麥種植面積去年減少約20公頃，希望農政單位協助處理鳥害，鄉公所也會鼓勵農民多種，「以量制鳥」避免被「單點突破」吃光。

台中區農業改良場人員指出，沿海地區二期休耕田多，野鳥剩下小麥可以吃，導致鳥害嚴重；以大城鄉契作農場200公頃來講，應該收成400噸小麥，但今年3月僅收成80噸。不過，野鳥成群，有時吃光某處小麥田，周圍的麥田反而倖免於難，損失慘重的農民才會打退堂鼓。

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