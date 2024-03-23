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南投草屯九九峰氦氣球 後年8月升空

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
九九峰氦氣球樂園目前興建進度30%，最快後年8月營運。圖／南投縣政府提供
九九峰氦氣球樂園目前興建進度30%，最快後年8月營運。圖／南投縣政府提供

南投縣府在草屯鎮打造「九九峰氦氣球樂園」，採用法國Aerophile公司超輕型球體，繫留300公尺高空，欣賞九九峰、烏溪河谷美景。該處屬陸軍航空第602旅飛行空域，成為開發難題。縣府近日與民航局、軍方協商，初步獲同意開放空域，需定期公告飛行及氦氣球操作細節，氦氣球樂園預計後年8月完工升空。

南投縣觀光處表示，法國Aerophile公司氦氣球、經營範圍超過40個國家，提供環保、安全的飛行體驗，這次採購最新型氦氣球體積達6000立方公尺，每次可容納30人搭乘、最大繫留高度達300公尺。法方人員去年便到九九峰會勘，提供建置技術指導和氦氣球營運經驗。

不過，氦氣球為航空器，氦氣球升空需要通過5階段申請，經營團隊向民航局提出第1階段申請，因九九峰為陸軍航空第602旅飛行空域，民航局審核遲未通過。縣府邀集民航局、陸軍航空特戰指揮部等單位協調，因氦氣球升空範圍固定，且最高300公尺，遠低於陸軍直升機飛行高度，氦氣球將安裝飛航警示燈，初步獲同意申請。

觀光處長陳志賢說，九九峰為火炎山地形，地質特殊、景觀優美，生態資源豐富，園區將建置森林空中探索步道、戶外廣場，打造多功能遊憩空間，目前工程進度30％，最快預計最快後年8月可營運，目標每年吸引50萬人次遊客，藉由氦氣球帶動中潭公路沿線觀光發展。

南投縣 民航局 陸軍

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