彰化蜀葵花季有彩蛋 達人暗藏2特殊品種考驗遊客眼力
彰化縣員林蜀葵花季邁入第十年，大明社區發展協會今年繼續協辦，社區理事長張俊郎是芭樂農，蜀葵種出心得，許多外縣市社區和觀光農園業者來參觀後，邀請張俊郎前往指導種蜀葵，仿照員林也舉辦蜀葵花季。
員林市公所今在南區公園旁蜀葵花田，說明2024員林蜀葵花季活動內容。員林市公所主任秘書賴冠宇代表市長游振雄說，今年主題「2024花田囍事 童遊蜀葵花」，讓去年原創角色「小葵」與「蜀來寶」和小朋友喜愛的卡通英雄一起陪伴民眾賞花，市公所感謝縣政府補助100萬元繼續支持蜀葵花季。
張俊郎隨後導覽花田，並表示今年有兩種特殊品種，一是重瓣蜀葵，另一種是美國品種的漸層花瓣蜀葵，種植時無法從種子外形辨斷花朵形狀和顏色，開花揭曉答案，民眾賞花時不妨找一找特殊品種蜀葵。
張俊郎務農觸類旁通，種蜀葵越種越順手，年年重新規畫花田的步道及造景，保證遊客舊地重遊但耳目一新。他說，外縣市有多個社區和觀光農園業者請他指導，他都免費傾囊相授，已至少5個蜀葵花田具規模，觀光農園蜀葵花田付費參觀，他不在意別人學去賺錢，能幫人就很快樂。
大明社區總幹事張喬寧表示，員林蜀葵花田面積2424坪，近萬株蜀葵花，本（3）月30日至4月28日的每日上午7點到下午6點開園，4月15日休園維護不開放；本（3）月30日開幕有歌舞表演、兒童英雄POLI波力安寶見面會、親子DIY體驗、金剛鸚鵡秀、分送宣導品和摸彩，周邊設置文創美食市集，4月4日、13日、20日、21日也有親子活動。
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