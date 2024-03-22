野鳥吃到幾乎沒收成 彰化小麥農民不忍了！將「以量制鳥」對抗鳥害

彰化縣大城鄉與二林鎮是台灣小麥主要產區，近年飽受鳥害，大城鄉200公頃契作農場僅收成兩成，二林鎮種小麥農民被鳥害「打敗」，種植面積從近50公頃減至10多公頃；契作農場今表示，將號召更多農民種小麥，「以量制鳥」對抗鳥害。

全台小麥種植面積約500公頃，彰化西南角的大城鄉和二林鎮占180多公頃，每年11月播種，翌年3月採收，這段期間二期稻作已收割，麻雀等吃植物種子的野鳥沒大宗食物來源，把結穗小麥當主食，小麥田鳥害嚴重，農民苦不堪言。

大城鄉黑翅鳶農場契作大城鄉和雲林縣麥寮鄉的小麥田約200公頃，負責人林世勳今表示，鳥害確實嚴重，農民放鞭炮、紮稻草人、施放猛禽叫聲、反光布條，想盡辦法驅趕，野鳥被嚇飛沒多久就折返，農民只有擴大種植面積，就像廣闊水稻田量多不怕被鳥吃光，預計今年要小麥田擴大種植到400公頃，用更多小麥稀釋分攤鳥害。

大城鄉長陳玉照說，二期稻作收割後，野鳥沒什麼可吃，都飛去小麥田，農民被吃到幾乎沒收成，對種小麥打退堂鼓，大城小麥種植面積去年減少約20公頃，希望農政單位協助農民處理鳥害，鄉公所也會鼓勵農民多種，「以量制鳥」避免被「單點突破」吃光。