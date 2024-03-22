張麗善稱台積電嘉義廠用水「占雲林便宜」 這縣市更慘被占便宜30年

台積電將在嘉義縣設廠使用雲林縣水源，雲林縣長張麗善認為，「這是占雲林縣便宜」。南投縣議員簡千翔說，麥寮六輕使用集集攔河堰水資源，「占南投縣便宜30年」，歷來雲林縣長都沒哼聲，反而是中央當初答應的八卦山旱灌至今仍沒完成，他希望主管機關要努力。

簡千翔說，30年前經濟部規畫「集集共同引水計畫」，興建集集攔河堰，將濁水溪水資源供應麥寮六輕使用。當時南投縣議會強烈反對，認為南投縣水資源送到雲林供六輕使用，南投、名間鄉八卦台地，農民卻沒水灌溉，還要自掏腰包買水，相當不公平。

經濟部為安撫反對聲浪，允諾興建「八卦山旱灌系統」，把集集攔河堰一部分的水，送到八卦山，供茶園和薑圃灌溉使用，這招安撫策略奏效，集集攔河堰才順利開工。集集攔河堰直達六輕的工業用水專用管路，1997年開始供水。

簡千翔說，雲林麥寮工業區長期使用南投縣的水資源，雲林縣長從不哼聲。張麗善縣長怎好意思說，台積電嘉義廠，用雲林縣的水源，是占雲林的便宜。遺憾的是，過了30年，八卦山旱灌還是沒完成，八卦山上很多蓄水池已完工，但是拉到茶園管線還沒有完工，他希望主管機關要兌現對南投縣民的承諾，早日完成旱灌系統。