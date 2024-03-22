土堤遇雨就崩！農民憂「農地不見」 楊瓊瓔爭取建新式擋土牆護岸

台中市大雅區員林里、雅楓里塔連溝中下游為土堤護岸，豪大雨來淹，造成沿線部分農地土壤流失，下游雅楓里釀淹水，危及民眾生命財產安全。立委楊瓊瓔今會勘，爭取3000萬元經費，新建4米高半重力式擋土牆護岸，明年3月底發包，9月底完工。

今天上午，楊瓊瓔與市議員吳呈賢經濟部水利署及第三河川分署、台中市水利局與員林里里長張本侒、雅楓里里長張東開與多位陳情農民會勘。

「大水一來，就擔心農地不見！」張本侒說，塔連溝員林里內還有二、三處現況護岸為土堤，大雨都擔心耕作農地會因土堤崩塌，造成農地流失，沖毀農作物，整年辛苦功虧一簣。

張東開表示，土堤高埕與對面混泥土護岸高埕相差2米多，因堤防高程不足，豪雨水位上升，土堤就崩塌，造成竹林掉落溝底，阻塞過路箱涵，影響村莊淹水，甚至威脅到雅楓里民眾的安全，只要大雨來，他都很緊張。

楊瓊瓔強調，長400公尺、深4公尺的半重力式擋土牆護岸，經費雖然要價3000萬元，但攸關農民生命財產安全，中央及地方一定籌措經費，加速改善，讓民眾安心。

水利局專門委員廖健堯說明，將辦理測設爭取中央水利署應急工程補助，概估工程經費約3000萬元，新建約4公尺高半重力式擋土牆護岸，排水路長度左右兩岸合計約400公尺，預計明年3月底前完成發包，9月底完工。