彰化女警化身協尋達人 春節助4人返家
彰化縣警察局員林派出所女警鄭伊汝今年春節期間成功協尋4人返家，獲警察局頒發「查尋失蹤人口達人」第1名。
警察局為加強重要節日安全維護工作，讓被協尋人能在春節返家團圓，舉行「查尋失蹤人口達人」遴選活動，鄭伊汝今天告訴中央社記者，她在春節期間成功協尋2名走失兒童及2名失智長者返家，其中一名長者誤以為妻子在醫院，下午2時許離家，家人直到傍晚6時報案，幸好調閱沿路監視器，順利在半小時找到人。
她說，調閱監視器找人不是每次都很順利，如果被協尋人走太遠就須花更多時間調閱畫面，增加難度，也提醒家屬盡早報案。
另外，獲頒第4名的員林分局大村分駐所警員李昕怡尋獲走失兒童，並細心安撫提供所需，和家長取得聯繫帶回照顧。
員林分局長吳詠傑表示，呼籲有走失之虞或曾有走失紀錄、自閉症或身心障礙者等，能向社會處或由警察機關協助申請愛心手鍊，以防迷失於回家的路。
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