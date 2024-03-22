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南投螢火蟲季4月登場 4大賞螢區橫跨7鄉鎮

中央社／ 南投縣22日電

日月潭、竹山鹿谷、北港溪、奧萬大4大賞螢區橫跨南投7鄉鎮，縣府今天說，4月初至5月底整合業者推出精彩活動，歡迎來賞螢品茶、嚐美食，提醒賞螢不干擾、不捕捉、不傷害。

南投縣賞螢區主要分布日月潭、竹山鹿谷、北港溪、奧萬大，南投縣政府今天舉辦記者會表示，整合景區業者規劃「南投螢火蟲季」系列精彩活動，縣府將於4月13日在鹿谷麒麟潭舉辦主題之夜，活動期間搭乘縣內「台灣好行」，在指定乘車點還可參加抽獎。

南投縣政府祕書長洪瑞智致詞表示，日月潭賞螢區包含桃米、東光、大林、水社、頭社、潭南、丹大等地，業者推出賞螢生態導覽及在地特色體驗；竹山鹿谷區可至杉林溪、溪頭、鳳凰谷鳥園等地，鹿谷鄉公所、森林邦團隊、太極美地發展協會規劃許多賞螢活動。

洪瑞智表示，縣府完成鹿谷鄉廣興村財仔溪自然生態園區賞螢步道，可自縣道151線旁步行300公尺進入，園區生態復育有成，除夜間有大量螢火蟲，溪中原生魚種及溪蝦生態豐富，沿線還有栽植茶花、桂花、柳樹、八重櫻等，是近年鹿谷地區新興賞螢景點。

洪瑞智說，北港溪賞螢區惠蓀林場4月19日至5月11日每週五、週六舉辦賞螢導覽，可至林場官網查詢詳細行程；仁愛鄉奧萬大4月20日至21日、4月27日至28日、5月4日至5日連續3週假日有「拜訪夜精靈」活動，透過林業及自然保育署「台灣山林悠遊網」報名。

南投縣 奧萬大 日月潭 生態園區 螢火蟲 賞螢

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