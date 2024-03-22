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大甲華龍國小人行道破碎 蔡其昌、施志昌爭取千萬預算下周動工
台中市大甲區華龍國小約500名師生，上、下課高密度使用周遭人行道，但人行道狹窄且破損不堪，恐造成學童步行跌倒，甚至受傷風險。立法委員蔡其昌與市議員施志昌爭取2000萬元經費，重新鋪設人行道，保障用路人安全，下周三動工，預計今年底完工。
今天上午，台中市議員施志昌邀集立委蔡其昌大甲服務處主任周鈺騏、台中市教育局、大甲華龍國小與大甲日南里里長邱大豪等人到場會勘。
施志昌表示，華龍國小周邊人行道破損不平，且佈滿電線竿與電箱，人行道狹窄難行，多年來許多家長不斷陳情、反應，希望能改善人行道。
立委蔡其昌去年會勘華龍國小廁所老舊漏水問題，當場承諾協助學校向中央爭取經費改善，計畫核定後於今年順利招標，由內政部營建署補助50%，中市府教育局負擔50%。
華龍國小表示，「台中市大甲區華龍國小通學步道及人行道改善工程」改善內容包含：人行道路重新施作、轉彎處拓寬與無障礙坡道改善、新設駐車彎、高壓路緣石改善、新增無障礙坡道等等，針對周遭的道路與人行道標線等也會一併改善，經費約2200萬，工期約240天，預計今年底完工。
此外，華龍國小圍牆老舊部分略為傾斜，若遇地震或颱風，恐造成危險，施志昌也請華龍國小評估改善經費，將與立委蔡其昌爭取經費，改善圍牆。
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