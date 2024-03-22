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全國環團反晶鼎焚化爐 批「汙染者還拿優渥補貼」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事業廢棄物焚化爐，全國NGOs環境會議今年首度選在彰化走讀，10多個團體代表今天到鹿港公所前聲援，反對晶鼎焚化爐興建。記者林敬家／攝影
晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事業廢棄物焚化爐，全國NGOs環境會議今年首度選在彰化走讀，10多個團體代表今天到鹿港公所前聲援，反對晶鼎焚化爐興建。記者林敬家／攝影

晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事業廢棄物焚化爐，3月14日舉辦施工前說明會場面混亂，是否算完成程序仍待環境部審查；全國NGOs環境會議今年首度選在彰化走讀，10多個團體代表今天到鹿港公所前聲援，反對晶鼎焚化爐興建，也將提案給總統府要求列管。

剛獲得「台灣環境保護終身成就獎」的守台灣協會秘書長謝和霖表示，彰濱工業區填海造陸，工廠林立還有廢棄物處理設施，台灣如此重要的海岸長期未受到重視，附近還有重要酪農區，晶鼎焚化爐環評委員居然不是不予通過，而是快速通過，根本沒總量管制。

謝和霖指出，該案招商依照促參法給予優惠，等於提供汙染者補助，根本違反汙染者付費趨勢，晶鼎焚化爐將燒汙泥、有機溶劑，達到發電效率後還有優渥的綠能補貼，也違背循環經濟。總統府秘書長林佳龍選前說不可能蓋，經濟部就應撤案，現在卻還推給地方政府，「這府的話還能信嗎？」

彰化環保聯盟理事吳麗慧同樣獲得今年台灣環境保護終身成就獎，她指出，「很慚愧沒辦法做到護土護民，拿這個獎有什麼意義」，彰化農產品彰化產量高，若受到汙染，對健康危害政府從沒正視，彰化目前焚化爐有一半燒外縣市垃圾，這樣有道理嗎？政府蠻幹相當痛心。

晶鼎綠能科技公司董事劉佳鈞劉佳鈞說，晶鼎焚化爐和目前彰化現有焚化廠各有不同功能，溪州焚化廠跟和美焚化廠是政府處理一般生活垃圾，日友焚化廠是處理有害廢棄物，晶鼎、豐堉跟揚堡是處理一般廢棄物的資源化。

劉佳鈞強調，晶鼎跟豐堉、揚堡也不同，晶鼎是政府BOT案，受到政府管制，對於企業發展、健康風險評估、跟空氣品質等，比其他兩家更嚴格，「晶鼎會把這件事做好，對於產業發展跟環保只有加分，無加重汙染之虞。」

劉佳鈞也承諾回饋地方，每年編列處理每噸廢棄物回饋200元與百分之二營運權利金，預算接近１億多元的回饋金與營運權利金，免費協助處理彰化縣溪洲焚化廠飛灰及其他有益環境措施。

晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事業廢棄物焚化爐，全國NGOs環境會議今年首度選在彰化走讀，10多個團體代表今天到鹿港公所前聲援，反對晶鼎焚化爐興建。記者林敬家／攝影
晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事業廢棄物焚化爐，全國NGOs環境會議今年首度選在彰化走讀，10多個團體代表今天到鹿港公所前聲援，反對晶鼎焚化爐興建。記者林敬家／攝影

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