鹿港市區改善淹水 新建箱涵分流

彰化鹿港部分區域排水設施老舊，暴雨來容易淹水，彰化縣政府新建南分圳（埔崙里）箱涵，配合舊箱涵進行分流，工程預計年底完工。彰化縣長王惠美昨考察指出，過去因箱涵束縮，2021年、2023年豪雨造成永安里民權路、復興路及鹿東路淹水，新建箱涵完工後，將有助改善。

彰化縣水資處表示，南分圳排水為鹿港鎮埔崙里、永安里等地區主要區域排水，南分圳排水建國路下游及正興路上游，箱涵斷面寬度5公尺，但是流經鹿港鎮運動場附近斷面寬度僅有2.5公尺，形成排水瓶頸，水流回湧到上游的永安里民權路、復興路及鹿東路，造成暴雨容易淹水。

王惠美表示，縣府向中央爭取改善經費4200萬元，辦理南分圳新建箱涵工程，新建箱涵長度265公尺，寬度3.5公尺，高度1.85公尺，既有排水箱涵清淤1330公尺，新、舊箱涵搭配使用，可有效改善淹水問題。

另鹿港鎮施厝巷為連結台17線、鹿和路二段的聯絡道路，車輛長期往來通行，現況路面老舊破損及龜裂不平，縣府投入改善經費511萬元。

王惠美說，鹿港鎮施厝巷為緊鄰顏厝排水幹線旁的道路，該路段工廠林立、大型車輛出入頻繁，周邊為學區通學範疇，當地民眾反映施厝巷道路老舊破損、嚴重龜裂，縣府優先納入年度道路養護計畫。

縣府表示，改善範圍自南橋巷至鹿和路二段止，長度約1420公尺，寬度約6公尺，同時檢討10處路口標線，辦理孔蓋下地共10處，目前工程已發包即將開工。