聽新聞
test
0:00 / 0:00

高美濕地遊客大減 議員促搶救

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
交通部觀光署公布統計，台中去年有8處觀光景點人潮減少，以高美濕地大減19%最多。 記者林佩均／攝影
交通部觀光署公布統計，台中去年有8處觀光景點人潮減少，以高美濕地大減19%最多。 記者林佩均／攝影

交通部觀光署公布統計，2023年台中主要觀光景點吸引超過5933萬人次，比2022年增加2成多，不過台中有8處觀光景點人潮減少，霧峰林家花園減少14%，台中國家歌劇院減少13%，被國外票選為「一生必遊一次」的高美濕地大減19%。觀旅局長陳美秀表示，高美濕地正在改善周邊設施，將分析遊客減少的原因改善。

觀光署統計，高美濕地2022年遊客數45萬2612人次，去年降至36萬8355人次，減少19%最多；霧峰林家花園、台中國家歌劇院減少14%、13%，台中都會公園、大雪山森林遊樂區減少12%，福壽山、八仙山、東勢林場也減少4%至8%。

民進黨議員楊典忠說，高美濕地是台中最具觀光代表性的景點，自2018年統計以來連5年減少，原本每月20萬人次，去年每月只剩2萬人次，當地設施老舊、缺乏公廁，無障礙設施不完善，市府應恢復高美濕地跨局處小組會議，搶救流失的觀光人潮。

觀旅局表示，高美濕地在木棧道閘口統計參觀人次，因受潮汐及天候影響，遊客數字被低估，近年增設的景觀橋、遊客中心，也吸引不少人潮，但未計入遊客數中；交通部觀光署今年同意改用電信大數據計算，更能掌握實際人潮。

觀旅局指出，為提升高美濕地旅遊品質，市府整體規畫周邊用地或設施，重新改造老舊公廁，針對攤販、交通、停車等問題研議對策，可提升整體競爭力與旅遊品質。

觀光景點 高美濕地

延伸閱讀

「一生必遊一次」高美濕地遊客大減 議員籲搶救流失觀光人潮

高雄遊覽車撞涵洞釀1死14傷 觀光署下令旅行社妥善處理

高雄遊覽車撞涵洞1死14傷 觀光署：旅行社有投保

港澳媒體踩線團首站台中 市府力推樂園賞花採果趣

相關新聞

高美濕地遊客大減 議員促搶救

交通部觀光署公布統計，2023年台中主要觀光景點吸引超過5933萬人次，比2022年增加2成多，不過台中有8處觀光景點人...

台中托育副食品費 預計下月調漲

物價上漲、電價看漲，台中市托育人員發展協會陳情，托育工作薪資偏低，副食品費長達10年未調整，甚至得倒貼準備食材。議員表示...

城市交流熱 盧秀燕：不必想太多

台中市長盧秀燕近日跨縣市交流頻繁，除赴南投與女縣市首長合體，昨天嘉義市長黃敏惠到台中搭捷運、考察交通、景觀建設，近期台北...

鹿港市區改善淹水 新建箱涵分流

彰化鹿港部分區域排水設施老舊，暴雨來容易淹水，彰化縣政府新建南分圳（埔崙里）箱涵，配合舊箱涵進行分流，工程預計年底完工。...

校長性平案遭糾正 投縣反駁

南投縣國小校長劉育成涉校園性平事件，監察院認為南投縣政府校園性平事件監督機制嚴重失靈，昨天通過糾正案。南投縣政府反駁，接...

台中枇杷王誕生、平地水蜜桃也上市 太平農民籲把握機會品嘗

台中市太平區農會今舉辦枇杷評鑑會，第8產銷班的周大霖、黄大瑋從7個枇杷產銷班、54位果農中脫穎而出，共同獲得第1名，成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。