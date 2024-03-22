高美濕地遊客大減 議員促搶救

交通部觀光署公布統計，2023年台中主要觀光景點吸引超過5933萬人次，比2022年增加2成多，不過台中有8處觀光景點人潮減少，霧峰林家花園減少14%，台中國家歌劇院減少13%，被國外票選為「一生必遊一次」的高美濕地大減19%。觀旅局長陳美秀表示，高美濕地正在改善周邊設施，將分析遊客減少的原因改善。

觀光署統計，高美濕地2022年遊客數45萬2612人次，去年降至36萬8355人次，減少19%最多；霧峰林家花園、台中國家歌劇院減少14%、13%，台中都會公園、大雪山森林遊樂區減少12%，福壽山、八仙山、東勢林場也減少4%至8%。

民進黨議員楊典忠說，高美濕地是台中最具觀光代表性的景點，自2018年統計以來連5年減少，原本每月20萬人次，去年每月只剩2萬人次，當地設施老舊、缺乏公廁，無障礙設施不完善，市府應恢復高美濕地跨局處小組會議，搶救流失的觀光人潮。

觀旅局表示，高美濕地在木棧道閘口統計參觀人次，因受潮汐及天候影響，遊客數字被低估，近年增設的景觀橋、遊客中心，也吸引不少人潮，但未計入遊客數中；交通部觀光署今年同意改用電信大數據計算，更能掌握實際人潮。

觀旅局指出，為提升高美濕地旅遊品質，市府整體規畫周邊用地或設施，重新改造老舊公廁，針對攤販、交通、停車等問題研議對策，可提升整體競爭力與旅遊品質。