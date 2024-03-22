城市交流熱 盧秀燕：不必想太多

台中市長盧秀燕近日跨縣市交流頻繁，除赴南投與女縣市首長合體，昨天嘉義市長黃敏惠到台中搭捷運、考察交通、景觀建設，近期台北市長蔣萬安也將率隊考察。盧秀燕說，城市交流很正常，大家不必多想，先前受疫情影響暫緩，有空她也會帶隊到其他城市和國外參訪學習。

黃敏惠昨天率嘉義市府一級主管，搭乘台中捷運綠線，從水安宮站搭到市政府站，另外考察台中「美樂地」計畫等。黃敏惠說，嘉義爭取輕軌建設，規畫全線15公里、13站，6月可行性報告將送交通部審查。

黃敏惠說，嘉義輕軌與台中捷運綠線相似，路廊兩側都是住家，隔音設施很重要，中捷綠線車廂穩定，她也特別留意「緊急停車按鈕」，關心捷運安全措施；台積電將進駐嘉義，嘉義市定位為園區生活圈，以新竹為前車之鑑，需要建設好的交通建設。

黃敏惠說，盧市長親力親為，從中台灣區域聯盟、女力縣市交流等，市府團隊也很用心，讓人看見台中的未來。

除黃敏惠，近期蔣萬安也將率台北市團隊與中市府交流。盧秀燕頻繁跨縣市交流，引發政壇討論。盧秀燕昨表示，過去受疫情影響，城市無法交流，現在恢復進度，嘉義市長帶隊來訪，台北市長團隊延後交流，大家不必多想，城市觀摩學習是正常運作，她也會帶隊到其他城市與國外參訪。

民進黨議員林德宇說，盧秀燕是在野聯盟中，最具政治實力的人物，盧正為未來政治前途鋪路，短期聯合縣市首長，在特定議題「叫板」民進黨中央，長期可展現「在野黨一姊」身分。

國民黨議員李中說，縣市首長交流很重要，中央執政即將交接，地方政府要團結起來，推動建設，盧可藉直轄市長身分表達地方心聲，爭取中央重視。