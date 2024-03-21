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台中枇杷王誕生、平地水蜜桃也上市 太平農民籲把握機會品嘗

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區農民種植的平地水蜜桃「紅鈴」也上市。圖／太平區農會提供
台中市太平區農民種植的平地水蜜桃「紅鈴」也上市。圖／太平區農會提供

台中市太平區農會今舉辦枇杷評鑑會，第8產銷班的周大霖、黄大瑋從7個枇杷產銷班、54位果農中脫穎而出，共同獲得第1名，成為今年度的枇杷王，分別獲得獎盃及獎金1萬2千元。另外，平地水蜜桃「紅鈴」最近也果熟上市，農業局副局長蔡勇勝、太平區長許貴芳和區農會總幹事余文欽也為此報喜，提醒大家把握機會品嘗。

獲得第2名的有黄大川、李國成、柯素玉、林武雄，可獲得獎盃及獎金8千元，第三名為張和順、謝清河、簡進田、林育如、柯辰宏、江明智，可獲得獎盃及獎金5千元。

另，團體組第1至3名分別是枇杷產銷第2班、第8班和第6班，可分別獲得獎盃及獎金8千元、6千元和3千元。

余文欽說，評鑑會邀集專家學者一同評審，就枇杷成熟度、果形、絨毛是否完整、有無皺紋、有無病斑、藥斑、碰傷，以及果肉是否細緻等逐一評比，提供農民相互觀摩交流機會，也顯示農民對種植枇杷的用心和嚴謹。

許貴芳也說，太平有得宜的土壤和氣候，生產出的枇杷色澤金黃、果粒大、甜度高，且多汁、入口即化，口感極佳，是全台產量最大且首屈一指的枇杷產區。4月已逐漸盛產，正是品嘗的好時機。

另外，太平區農會為了增加農民的收益，填補水果產季的空檔，6年多前買下台農7號「紅鈴」平地水蜜桃品種權，今年種植面積已增加至20公頃，產期每年4至5月，恰好與產期在7至8月的高山水蜜桃錯開。它的果皮粉嫩、討喜，甜度高且香氣夠，最近也開始上市，歡迎消費者多多品嘗。

想要買質優的枇杷和紅鈴，都可以致電太平區農會(04)22781148分機182、188購買。

台中市太平區農會今舉辦枇杷評鑑會，第8產銷班的周大霖、黄大瑋共同獲得第1名。圖／太平區農會提供
台中市太平區農會今舉辦枇杷評鑑會，第8產銷班的周大霖、黄大瑋共同獲得第1名。圖／太平區農會提供
台中市太平區農會今舉辦枇杷評鑑會，就枇杷成熟度、果形等加以評鑑。圖／太平區農會提供
台中市太平區農會今舉辦枇杷評鑑會，就枇杷成熟度、果形等加以評鑑。圖／太平區農會提供
台中市太平區農會今舉辦枇杷評鑑會，第8產銷班的周大霖、黄大瑋共同獲得第1名。圖／太平區農會提供
台中市太平區農會今舉辦枇杷評鑑會，第8產銷班的周大霖、黄大瑋共同獲得第1名。圖／太平區農會提供

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