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陪伴上百位弱勢孤苦無依長者 華山梧棲站13周年感恩茶會

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
華山基金會梧棲天使站今天辦感恩茶會，請貴賓、義工與華山服務的長輩一起歡慶13周年慶。圖／華山基金會梧棲天使站提供
華山基金會梧棲天使站今天辦感恩茶會，請貴賓、義工與華山服務的長輩一起歡慶13周年慶。圖／華山基金會梧棲天使站提供

華山基金會梧棲愛心天使站從民國100年開始服務，在地服務已滿13年，深入台中梧棲鄉間陪伴逾191位弱勢長者走過孤苦無依的日子，華山今天邀請長期支持的貴賓、義工夥伴與華山服務的長者一起歡慶梧棲天使站13周年，茶會溫馨，感動人心。

梧棲天使站13年來服務的長者來來去去，為了讓弱勢長者們深刻感受家的溫暖，義工帶領長者們一起製作漂亮的木質空間掛飾，並讓義工朋友在背面寫下給長者祝福的話，當遇到心情不如意時，看到美美的掛飾還有背面溫暖的問候，時時提醒著長者「華山一直都在」。

資深義工華姐現場為長者們義剪，她的服務13年不間斷，長期支持華山的梧棲區農會，由黃仕意秘書代表農會提供美味午餐與長者們一同共享。

華山基金會民國88年成立，為全台三失長者（失依、失能、失智長者）提供免費到宅服務（訪視、護甲、陪醫等），在全台服務近2萬3000位弱勢長者。老人服務期待更多善心人士共襄盛舉，期盼「鄉親助鄉親」，建立社區互助自助模式，支持華山照顧弱勢長輩常年服務經費每月1250元，愛心專線：（04）26567165 梁小姐。

華山基金會梧棲天使站今天辦感恩茶會，請貴賓、義工與華山服務的長輩一起歡慶13周年慶。圖／華山基金會梧棲天使站提供
華山基金會梧棲天使站今天辦感恩茶會，請貴賓、義工與華山服務的長輩一起歡慶13周年慶。圖／華山基金會梧棲天使站提供
華山基金會梧棲天使站今天辦感恩茶會，請貴賓、義工與華山服務的長輩一起歡慶13周年慶。圖／華山基金會梧棲天使站提供
華山基金會梧棲天使站今天辦感恩茶會，請貴賓、義工與華山服務的長輩一起歡慶13周年慶。圖／華山基金會梧棲天使站提供

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