石岡農會100歲生日捐救災車 盧秀燕：邁向下一個百年

台中市石岡區農會創立100年，台中市農業局今天輔導石岡區農會舉辦「石農慶百年．龍中賺大錢」活動，市長盧秀燕到場為農會慶生，也見證石岡農會捐贈救災車給台中市消防局，照顧更多市民。

另外，台中市沙鹿區清泉里守望相助隊車齡逾25年，車況老舊，考量隊員巡邏安全與機動性，台中市政府補助清泉里守望相助隊添購巡邏汽車一輛，今天在清泉里守望相助隊部舉行交車典禮。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕主持交車儀式。

盧秀燕在石岡農會生日活動中表示，石岡區農會於民國13年創設「石岡販賣購買利用組合」，二戰後才改為農會組織，今年剛好邁入創會100年，歷史悠久；她說，石岡農會規模不大，在歷任「農會三長」一棒接一棒、妥善經營下成為績優農會還能有盈餘，非常不容易，未來市府一樣會以農友服務為優先，配合並支持農會推動區內農業建設與發展，讓農會繼續邁向下一個百年。

立法院副院長江啟臣稱讚，石岡區農會的績效及農友服務都很好，今天是石岡農會百歲生日，他無論如何都要參加，祝福石岡農會生日快樂、業務蒸蒸日上。

農業局表示，農業為石岡區最重要的經濟活動，全區耕地面積約700公頃，主要農作物以柑橘、梨、葡萄、楊桃、桃子為最大宗，石岡區農會多年來積極推廣台中市優質農特產品，辦理國外行銷，也陸續研發各式柑橘農特產品如柑茶、柑杯水果酒、柑桔洗衣精、橘子酥等，成為石岡區的知名伴手禮名產。