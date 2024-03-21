快訊

跌破外界眼鏡！央行宣布升息半碼 房貸恐跟進調升

MLB／水原一平是否偷錢？專家稱「事件不單純」：大谷翔平恐遭調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石岡農會100歲生日捐救災車 盧秀燕：邁向下一個百年

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府農業局輔導石岡區農會今天舉辦「石農慶百年．龍中賺大錢」活動，市長盧秀燕到場為農會慶生，也見證石岡農會捐贈救災車給台中市消防局。圖／台中市政府提供
台中市政府農業局輔導石岡區農會今天舉辦「石農慶百年．龍中賺大錢」活動，市長盧秀燕到場為農會慶生，也見證石岡農會捐贈救災車給台中市消防局。圖／台中市政府提供

台中市石岡區農會創立100年，台中市農業局今天輔導石岡區農會舉辦「石農慶百年．龍中賺大錢」活動，市長盧秀燕到場為農會慶生，也見證石岡農會捐贈救災車給台中市消防局，照顧更多市民。

另外，台中市沙鹿區清泉里守望相助隊車齡逾25年，車況老舊，考量隊員巡邏安全與機動性，台中市政府補助清泉里守望相助隊添購巡邏汽車一輛，今天在清泉里守望相助隊部舉行交車典禮。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕主持交車儀式。

盧秀燕在石岡農會生日活動中表示，石岡區農會於民國13年創設「石岡販賣購買利用組合」，二戰後才改為農會組織，今年剛好邁入創會100年，歷史悠久；她說，石岡農會規模不大，在歷任「農會三長」一棒接一棒、妥善經營下成為績優農會還能有盈餘，非常不容易，未來市府一樣會以農友服務為優先，配合並支持農會推動區內農業建設與發展，讓農會繼續邁向下一個百年。

立法院副院長江啟臣稱讚，石岡區農會的績效及農友服務都很好，今天是石岡農會百歲生日，他無論如何都要參加，祝福石岡農會生日快樂、業務蒸蒸日上。

農業局表示，農業為石岡區最重要的經濟活動，全區耕地面積約700公頃，主要農作物以柑橘、梨、葡萄、楊桃、桃子為最大宗，石岡區農會多年來積極推廣台中市優質農特產品，辦理國外行銷，也陸續研發各式柑橘農特產品如柑茶、柑杯水果酒、柑桔洗衣精、橘子酥等，成為石岡區的知名伴手禮名產。

台中市政府農業局輔導石岡區農會今天舉辦「石農慶百年．龍中賺大錢」活動，市長盧秀燕到場為農會慶生，也見證石岡農會捐贈救災車給台中市消防局。圖／台中市政府提供
台中市政府農業局輔導石岡區農會今天舉辦「石農慶百年．龍中賺大錢」活動，市長盧秀燕到場為農會慶生，也見證石岡農會捐贈救災車給台中市消防局。圖／台中市政府提供
台中市政府農業局輔導石岡區農會今天舉辦「石農慶百年．龍中賺大錢」活動，市長盧秀燕到場為農會慶生，也見證石岡農會捐贈救災車給台中市消防局。圖／台中市政府提供
台中市政府農業局輔導石岡區農會今天舉辦「石農慶百年．龍中賺大錢」活動，市長盧秀燕到場為農會慶生，也見證石岡農會捐贈救災車給台中市消防局。圖／台中市政府提供

台中市 生日 盧秀燕 農會

延伸閱讀

大台中水情亮提醒綠燈 盧秀燕偕江啟臣視察石岡壩

影／盧秀燕今天穿兩隻襪子不同顏色 因為是世界唐寶寶日

影／縣市長到台中考察「綠色」環保建設 盧秀燕笑稱：大家不要多想

綠主委大戰／後盧秀燕時期 綠拚奪回台中 新系出招左右主委選情

相關新聞

彰化捐血摸彩抽3部電視 重賞吸引逾400人挽袖

民間社團舉辦捐血活動都有贈品或摸彩品獎勵捐血人，禮品少見電視，彰化縣溪湖金玉湖獅子會今主辦捐血活動，摸彩品最大獎是3部電...

陪伴上百位弱勢孤苦無依長者 華山梧棲站13周年感恩茶會

華山基金會梧棲愛心天使站從民國100年開始服務，在地服務已滿13年，深入台中梧棲鄉間陪伴逾191位弱勢長者走過孤苦無依的...

鹿港市區受淹水之苦 彰縣府找到原因！投逾4千萬元新設箱涵分流

彰化鹿港部分區域排水設施老舊，暴雨一來容易造成淹水，縣府投入經費南分圳(埔崙里)新建箱涵，配合舊箱涵進行分流，工程預計年...

石岡農會100歲生日捐救災車 盧秀燕：邁向下一個百年

台中市石岡區農會創立100年，台中市農業局今天輔導石岡區農會舉辦「石農慶百年．龍中賺大錢」活動，市長盧秀燕到場為農會慶生...

憂電價漲影響民生 黃國榮赴院會籲中央「審慎評估」

台中市長盧秀燕發起「女性縣市長聯盟」，集結藍、白9位縣市長，日前關注電價調漲議題，聯合聲明，盼以照顧民眾為優先，審慎評估...

影／台中水情藍燈轉綠燈 盧秀燕到水壩關心水情

台中水情藍燈轉綠燈，台中市長盧秀燕今天到石岡壩了解水情，關心大台中供水情形，她提醒大家提前布署，節約用水；水利署強調，民生用水會優先供應，大甲溪發電廠才會發電，未來大甲溪、大安溪串連工程於2026年6月完工後，供水韌性增加，未來整體供水問題可迎刄而解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。