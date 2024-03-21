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南投衛生局結合37社區藥局 為獨老免費送藥到家

中央社／ 南投縣21日電

南投縣府今年起推動獨居老人及身心障礙者送藥到府服務計畫，提供免費送藥到府服務，全縣有37家社區藥局、1家中醫診所加入，65歲以上獨居老人或滿75歲身心障礙者可提出需求。

南投縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，南投縣65歲以上長者已達20.3%，已邁入超高齡化社會，為因應老年人口快速增加，縣府強化獨居老人、身心障礙者藥事服務及關懷，今年起推動「獨居老人及身心障礙者送藥到府服務計畫」，運用社區藥局主動發掘潛在服務需求者，提供獨居老人、行動不便者免費送藥到府服務。

衛生局表示，目前全縣有37家社區藥局、1家中醫診所加入計畫，有送藥到府需求者，並設籍南投縣年滿65歲以上獨居老人，或75歲以上身心障礙者，可向衛生局提出需求協助媒合社區藥局，或撥打社區藥局聯絡電話告知需求，由藥事人員提供免費到府服務。

魚池鄉源和藥局藥師王錦裕表示，配合衛生局政策參加服務計畫，其中90歲獨居有高血壓及失眠相關疾病的楊奶奶，因常忘記服藥導致血壓控制不穩，也常因失眠服用安眠藥導致白天精神不佳，所以很少獨自外出，子女也住外地，週末才返家協助領藥，藥局主動關懷發現需求，便提供送藥到府及藥事照護服務。

南投縣藥師公會理事長潘志宏說，照護獨居長者及弱勢團體，社區藥局責無旁貸，一定全力配合到府藥事服務計畫；南投縣藥劑生公會理事長雷輝龍表示，衛生局推動社區藥局到府藥事服務，讓獨居長者、行動不便身心障礙者取藥更便利，藥事人員全力支持。

南投縣 獨居老人 衛生局

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