影／台中水情藍燈轉綠燈 盧秀燕到水壩關心水情

台中水情藍燈轉綠燈，台中市長盧秀燕今天到石岡壩了解水情，關心大台中供水情形，她提醒大家提前布署，節約用水；水利署強調，民生用水會優先供應，大甲溪發電廠才會發電，未來大甲溪、大安溪串連工程於2026年6月完工後，供水韌性增加，未來整體供水問題可迎刄而解。

盧秀燕今到石岡壩了解水情，立法院副院長江啟臣和台中市議員吳振嘉、經濟部水利署副署長黃宏莆、中水分署長莊曜成、台中市水利局長范世億、經發局長張峯源、石岡區長劉素幸等人到場。

經濟部水利署中區水資源分署表示，和2021年百年大旱相較，目前台中供水算穩定，水利署副署長黃宏莆表示，民生用水優先放流量，大甲溪發電廠才會拿來發電，未來大甲溪、大安溪串連工程於2026年6月完工後，供水韌性增加，未來整體供水問題將迎刄而解。

水利署中區水資源分署簡報指出，氣象署預報今年4月降雨比較少、5月正常，6月才會比較多，月前雨量降雨少需嚴密堅控、審慎回應，台中市公共用水每天約需156萬噸，目前水情調度為大安溪約56萬噸、大甲溪約90萬噸，目前農業用水下降，鯉魚潭約供應15萬噸、大甲溪約供應130萬噸，水水井每天15萬噸水已啟動。與民國110年百年大旱時相較，鯉魚潭蓄水量還有3000多萬噸、德基水庫還有1億多萬噸的水量，目前情況還算蠻穩定的。

盧秀燕表示，高度關切、提前準備，3月18日中央已成立抗旱應變小組，19日並宣布桃園、新竹、苗栗、台中，水情調整為提醒綠燈，表示供水還可以，但提醒已脫離藍色水情，她高度關注，因為2、3年前曾遭遇百年大旱，必需提前了解全國供水情形及水情的發展，接下來很重要的關鍵，目前還可以供應，但下個月春雨及梅雨季，氣象署的預報看起來，今年的春雨正常偏少，若下個月雨不夠，這幾個地區可能就要更注意水情，這段時間到下個月是很重要的關鍵時刻，所以今天特別到石岡壩關心，呼籲市民節約用水，平日養成節約用水的好習慣。

盧表示，台中市不僅有全國最大的火力發電廠，也是最大的水力發電基地，從德基以下利用水利差發電，希望中央調度供應發電用水要更謹慎，避免加重水情問題。

江啟臣說，水情轉為綠燈是提大家要開始節約用水，接下來是黃燈、橘燈，最後是紅燈，紅燈就是分區供水，不希望走到那一天，台中水源主要來自大甲溪，雖然目前德基水庫蓄水量還有6成，但鯉魚潭蓄水量已不足4成，因氣候變遷，大家無法控制老天、只能掌握時間。

江表示，目前只能掌握時間。面對抗旱、缺水問題，水利署已針對短期有相關應變措施；中期的部分除確保水源、蓄水量增加以及如何更有效運用水資源都非常重要，更有賴「大安大甲溪聯通管工程」期望能如期如質完工，可望更加有效使用水資源。