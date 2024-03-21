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南投奧萬大去年風災重創 今年最新螢況曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里桃米休閒農業區是縣內重要賞螢據點，今年賞螢季期間將每晚出團導覽。圖為當地螢況資料照。圖／桃米休閒農業區提供
南投埔里桃米休閒農業區是縣內重要賞螢據點，今年賞螢季期間將每晚出團導覽。圖為當地螢況資料照。圖／桃米休閒農業區提供

南投仁愛奧萬大去年遭受風災重創，今年2月恢復開放，民眾關注4月賞螢季是否受影響，林業署南投分署表示，螢火蟲棲地災損不大，螢光點點可期，並辦理3場次限定活動；埔里桃米休閒農業區賞螢季期間也將每晚出團導覽螢火蟲生態

南投縣因四面環山，生態資源豐富，每年4至5月進入螢火蟲繁殖季，被譽為「全台最大賞螢基地」，其中仁愛奧萬大國家森林遊樂區、埔里桃米休閒農業區等均是賞螢勝地；賞螢季將屆，民眾關注今年螢況動態，期待感受山林螢光魅力。

不過，奧萬大國家森林遊樂區去年接連受到卡努、小犬等颱風侵襲，園區受災嚴重，去年夏季起封園，入秋楓紅、冬季梅綻均未能開園迎賓，今年初大致完成復建，於2月恢復開放，但採總量管制入園，不少民眾關心螢火蟲生態是否受影響。

林業保育署南投分署表示，去年風災雖重創奧萬大，致使園區內地形、地貌產生變化，如瀑布區、好漢坡步道等處尚在整建；但第四停車場、生態池等螢火蟲棲地災損不大，對整體螢況生態應不會太嚴重，仍有規畫「拜訪夜精靈」限定活動。

而「拜訪夜精靈」為2天1夜活動，能近距離觀察螢火蟲，也融合生態教育，學習夜間生態觀察，了解夜間生物的習性，於4月20至21日、27至28日及5月4至5日辦理，已開放報名，可電洽奧萬大自然教育中心049-2974499林小姐，或上奧萬大臉書粉專（https://www.facebook.com/AWDNC）、台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-D1301）等查詢。

此外，埔里桃米休閒農業區積極推動生態復育多年，是大埔里地區重要賞螢據點，當地今年規畫4月4日至5月12日為賞螢季期間，每晚均有賞螢梯次，並有「魚蝦探索」、「樹葡萄採果」、「夜間賞蛙」等多元農事或生態體驗可預約搭配旅遊。

南投仁愛奧萬大去年遭風災重創，但螢火蟲棲地災損不大，對整體螢況應不會有太大影響。圖為當地螢況資料照。圖／林業署南投分署提供
南投仁愛奧萬大去年遭風災重創，但螢火蟲棲地災損不大，對整體螢況應不會有太大影響。圖為當地螢況資料照。圖／林業署南投分署提供
南投仁愛奧萬大去年遭風災重創，但螢火蟲棲地災損不大，對整體螢況應不會有太大影響。圖為當地黑翅螢資料照。圖／林業署南投分署提供
南投仁愛奧萬大去年遭風災重創，但螢火蟲棲地災損不大，對整體螢況應不會有太大影響。圖為當地黑翅螢資料照。圖／林業署南投分署提供

南投 埔里 奧萬大 生態 螢火蟲 賞螢

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