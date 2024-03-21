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台中玉闕朝仁宮今辦特殊廟會 日式神轎迎武財神回廟

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
卓蘭先師會今由巧聖先師以日式神轎，親迎玉闕朝仁宮分靈的玄壇元帥武財神回廟安座。記者趙容萱／攝影
卓蘭先師會今由巧聖先師以日式神轎，親迎玉闕朝仁宮分靈的玄壇元帥武財神回廟安座。記者趙容萱／攝影

台中市烏日區的玉闕朝仁宮今天有一場特殊的日式神轎迎武財神活動，正籌建卓蘭先師廟的苗栗卓蘭先師會今由巧聖先師以日式神轎，親迎玉闕朝仁宮分靈的玄壇元帥武財神回廟安座。

卓蘭先師會說明，今天主要迎接武財神回廟安座，出動日本轎由來是早期山城地區伐木、建築，在日本人統治時代，以日式神轎迎神比較不會受到日本人排擠，東勢開基仙師祖廟魯班公的特色神轎，卓蘭仙師會早期以令旗供奉巧勝仙師、荷葉仙師，由爐主迎回家中供奉，後改為神像，寄放在卓蘭峨崙廟40多年，前年底請示先師先安座再蓋廟，而日本神轎一直延用至今。

玉闕朝仁宮董事長林宏昭說明，籌建中的卓蘭先師廟主祀巧聖仙師、荷葉仙師，以及爐公仙師，因聽聞玉闕朝仁宮財神爺神威顯赫，今天特別來恭請武財神回廟安座。

卓蘭先師會今由巧聖先師以日式神轎，親迎玉闕朝仁宮分靈的玄壇元帥武財神回廟安座。記者趙容萱／攝影
卓蘭先師會今由巧聖先師以日式神轎，親迎玉闕朝仁宮分靈的玄壇元帥武財神回廟安座。記者趙容萱／攝影
卓蘭先師會今由巧聖先師以日式神轎，親迎玉闕朝仁宮分靈的玄壇元帥武財神回廟安座。記者趙容萱／攝影
卓蘭先師會今由巧聖先師以日式神轎，親迎玉闕朝仁宮分靈的玄壇元帥武財神回廟安座。記者趙容萱／攝影
卓蘭先師會今由巧聖先師以日式神轎，親迎玉闕朝仁宮分靈的玄壇元帥武財神回廟安座。記者趙容萱／攝影
卓蘭先師會今由巧聖先師以日式神轎，親迎玉闕朝仁宮分靈的玄壇元帥武財神回廟安座。記者趙容萱／攝影

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