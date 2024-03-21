瑞士空品報告台灣彰化最差 彰化環保局駁：PM2.5大幅下降

根據瑞士IQAir空氣品質報告，台灣空氣品質較差城市依序為彰化等地，對此彰化縣環保局指出，經查環境部空氣品質監測網彰化縣彰化測站2023年度PM2.5手動年平均值為16.4μg/m3，並非IQAir網頁所指24.5μg/m3，彰化也不是全台空氣品質最差的城市。

IQAir瑞士空氣品質科技公司2024年3月19日公布第6屆全球空氣品質年度報告，台灣空氣品質最差前3名是彰化、台南和東港，根據IQAir報告，2023年東亞地區多數城市PM2.5濃度為上升趨勢，台灣則由2022年13.4μg/m3上升至20.2μg/m3，升幅達5成。

彰化環保局說，IQAir為私人空氣清淨機業者，其監測站數量、站名及PM2.5數據皆與環境部空氣品質監測網公示資料差異甚大，不清楚數據是從何而來，但公部門空品監測設備規格與民間設置有別；依據環境部監測資料顯示，台灣2023年的PM2.5濃度為13.7μg/m3，相較2022年的12.4μg/m3，僅增加約1成，並非IQAir所述增加5成。