快訊

北市銀樓遭搶！老闆父子掛彩送醫 嫌逃2小時落網掉出槍彈

藍白雙江同框 江和樹：期許江啟臣2026當選台中市長

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立法院長江啟臣今訪民眾黨台中市黨部主委江和樹，雙江同框，江和樹期許江啟臣2026選上台中市長。圖／江和樹提供
立法院長江啟臣今訪民眾黨台中市黨部主委江和樹，雙江同框，江和樹期許江啟臣2026選上台中市長。圖／江和樹提供

立法院副院長江啟臣今天拜訪民眾黨市黨部主委江和樹，分享屯區未來的發展空間，江和樹說「期許江啟臣能夠在2026順利當選市長」、「希望未來的市長也姓江」。

有網友留言說「來摸頭了」，江和樹立馬回說「起碼人家還願意來」。也有人問：民眾黨沒有人要選市長嗎？江和樹說「英雄惜英雄」、「兄弟登山各自努力」的概念。不要等到選舉到了才來「一點意義都沒有」。

江和樹在臉書貼文，直言江啟臣「有可能是2026台中市長」，兩人在服務處暢談了兩個多小時，分享對屯區未來的發展空間的看法，在大里、霧峰、太平應有捷運線的開發。

江和樹表示，我們要的就是能夠為民所苦，看到問題，解決問題，期許「江副院長」能夠在2026順利當選台中市長，為屯區發展盡心盡力。

江和樹打趣說，唯一心情不美麗的地方，是江啟臣太帥了，跟他拍照真的太吃虧。

民眾黨 江啟臣

延伸閱讀

立法院中南部服務中心如何活化？ 江啟臣：成為學習開會場所可發想

蔡英文該不該登太平島？ 江啟臣：哪一天被占、被搶了都不知道

江啟臣喊話蔡英文登太平島 用行動捍衛中華民國主權

綠沒擋案藍甲動白忙 韓國瑜、江啟臣提案順利付委

相關新聞

影／台中麻園頭溪浮出千隻死魚！環局急前往採樣 抓到凶手了

台中水湳生態公園附近的麻園頭溪今日河面浮滿死魚，至少1500尾。環保局獲報採樣調查，發現生活汙水抽水設備故障，大量汙水溢...

開箱中捷藍線B4站 有人喊帥有人問「想熱死誰」

台中市交通局今天公布捷運藍線站體基本設計，B4站晨曦之橋-悠活之翼，取自鳥類展翅高飛的意象，不料網友接連發言，質疑「下雨...

台中成棒更名「台壽霸龍」視覺亮相 棒壇重量級人士都來了

台中成棒隊由中國信託育樂公司承接，台中市隊更名「台中台壽霸龍」隊，為鼓勵球隊再創佳績，今日舉行全新視覺記者會，台中市長盧...

盧秀燕「盼中央調漲電價慎重」明派副市長赴政院提案

4月電價恐全面調漲，台中市長盧秀燕發起「女性縣市長聯盟」，藍、白9位女性縣市首長3月18日齊聚南投，對中央政府決定要漲電...

台中推「共享車位」惹建商不滿 盧秀燕豪語：不怕得罪人

台中市政府推動公私場域「共享車位」，市長盧秀燕表示，市府5年來增設3萬多個汽機車格位，還不夠，得再「擠」出車位。都市設計...

國產有機肥恢復補助2+2元 馬文君：感謝農業部從善如流

農業部農糧署日前公告「國產有機質肥」補助2+2元推薦的禽畜糞堆肥，即日起暫移列至補助2元名單，並行文各地農會，引發農民強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。