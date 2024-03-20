藍白雙江同框 江和樹：期許江啟臣2026當選台中市長

立法院副院長江啟臣今天拜訪民眾黨市黨部主委江和樹，分享屯區未來的發展空間，江和樹說「期許江啟臣能夠在2026順利當選市長」、「希望未來的市長也姓江」。

有網友留言說「來摸頭了」，江和樹立馬回說「起碼人家還願意來」。也有人問：民眾黨沒有人要選市長嗎？江和樹說「英雄惜英雄」、「兄弟登山各自努力」的概念。不要等到選舉到了才來「一點意義都沒有」。

江和樹在臉書貼文，直言江啟臣「有可能是2026台中市長」，兩人在服務處暢談了兩個多小時，分享對屯區未來的發展空間的看法，在大里、霧峰、太平應有捷運線的開發。

江和樹表示，我們要的就是能夠為民所苦，看到問題，解決問題，期許「江副院長」能夠在2026順利當選台中市長，為屯區發展盡心盡力。

江和樹打趣說，唯一心情不美麗的地方，是江啟臣太帥了，跟他拍照真的太吃虧。