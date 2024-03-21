台中新建案共享車位 遭指於法無據

台中市政府推動公私場域「共享車位」，市長盧秀燕表示，市府5年來增設3萬多個汽機車格位，還不夠，得再「擠」出車位。都市設計審查委員會要求新建物回饋「共享車位」，引發建商抱怨，盧秀燕說「我不怕得罪人」，要尋求市民支持「做對的事」，另要求交通局研擬法規，針對共享停車逾時祭出罰則，妥善管理以鼓勵更多業者加入。

台中市政府針對360戶以上的新建物，開發商提出交通影響評估計畫，辦理容積移轉時，市府都市設計審查委員會建議私有停車場增加「共享車位」，目前少數建案已提供。都發局指出，因水湳經貿園區預期是台中未來高度發展區域，目前評估在都市計畫通盤檢討草案研擬納入共享車位資源。

市長盧秀燕指出，在都市計畫審查、環境影響評估時，要求多蓋停車格，新建物除滿足內部需求，因此造成社區毗鄰交通衝擊，也應負起社會責任，回饋「共享車位」。

她說，雖引起建商抱怨，但很多區域發展快速成為停車需求熱點，她認為，如衝擊到交通應回饋地方。盧秀燕表示，不怕得罪人，要尋求市民支持「做對的事」。

議員李中等人則批車位不足，不應占用私人車位，「無中生有」，任何可能限制人民權利或加重人民義務的事項，都須經立法，由議會通過法規；開發商如不把共享停車位納入建築設計，就不通過交通影響評估，於法無據。

議員周永鴻認為，市府盤點停車空間時，須區分周邊常態和短期需求，才有機會改善停車問題。他強調，交通局應開發公部門共享停車場域，努力提升大眾運輸品質，降低市民對私人運具、停車需求。

市府交通局指出，目前有4局處及所屬單位提供10場782格位；另有4所大學提供1833汽機車格；12處民間商辦及一處住宅大樓共享汽機車格位1514個，由市府核給停車場登記證停車收費。

近日盤點公家機關有115處、5處學校有意願車在下班與放學共享車位，但須會勘解決廳舍安全與車格管理事項。

台中市汽車逾110萬輛，有15萬個停車格。交通局長葉昭甫說，5年來增加2萬261席機車停車格、1萬1248席汽車停車格。