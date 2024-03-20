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準時下班最重要！中慈2招讓護理師留任率近9成

中央社／ 台中20日電

全台護理人力荒，台中慈濟醫院推「護理人員準時下班」與「病房中繼站」專案，減輕護理人員工作負擔，降低延遲下班比率。專案獲7成5護理人員認同，留任簽約率達89.3%。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後全台護理荒，應屆護理畢業生是各醫院不可或缺的新血。台中慈濟醫院以創新方案、優厚薪資與人文地理俱佳環境，以看得見的改變、拿得到的收入、有感受的氛圍，提升留任率，擴大招收率。

去年畢業的陳筠竹選擇到病房團隊服務，推估工作滿一年時，本薪加上夜班津貼、包班費、留任獎勵金與政府補助津貼，能拿到將近百萬年薪。中部宜人的天氣，加上潭子離市區不遠，還能隨時走入山區做戶外活動，期待未來能在台中置產。

去年進入台中慈濟醫院急診室的韓方熒表示，進入職場前，曾務實比較不同醫院，發現台中慈濟醫院簽約補助更高、休假更多，加上家住醫院附近，兒時進出急診室曾留下很多溫暖記憶。選擇到台中慈濟醫院後，就以急診團隊為第一目標為病人安全付出。

台中慈濟醫院副院長莊淑婷表示，台中慈濟醫院推動全國首創的「護理人員準時下班」與「病房中繼站」專案，「病房中繼站」在病人完成住院基本評估後，確認醫囑完成入院護理評估、抽血、檢查等各種項目，減輕病房護理人員工作負擔，讓護理人員準時下班，降低延遲下班比率。

團隊 慈濟 護理師

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