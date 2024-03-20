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見大貨車運底渣進掩埋場 彰化漢寶村民攔車報警

中央社／ 彰化20日電

彰化縣政府14日舉行「芳苑鄉福興地區區域性垃圾聯合處理場」營運說明會，居民反對灰渣運來掩埋，今天有村民發現貨車要來傾倒底渣，攔車並報警。縣府表示作業一切合法。

芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐告訴中央社記者，今天上午9時許，村民看到有大貨車要進去掩埋場，車上裝有焚化爐底渣，立即攔下車子急忙報警，並通知他和漢寶社區發展協會前理事長林金泉等人到場。

鄭鵬豐說，此案爭議大，村民擔心環境汙染都反對將底渣運來村內，且才在上周說明會表達意見，希望縣府聽取民意，現況整理好後直接封存，垃圾「只出不進」。

縣府環保局指出，芳苑鄉福興地區區域性垃圾聯合處理場面積約11公頃，9公頃位在芳苑鄉漢寶村，2公頃在福興鄉，過去由芳苑鄉公所及福興鄉公所共同管理，因管理不善、環境衛生不佳屢遭民眾抗議，民國104年停止使用。

109年該垃圾處理場由環保局接管，修復海堤、施作擋土牆和改善污水集水系統等，並陸續清運垃圾，去年底開始將溪州焚化廠底渣運到該處掩埋。

環保局向中央社表示，上週召開說明會是應村民需求，解釋目前營運方式，縣府依法處理灰渣，也委託合法的清運業者載運。

環保局人員說，該處從環保局接管以來環境監測都沒問題，一切依法作業，將會持續與村民溝通，給予合理的回饋機制，並依據村民需求興建休憩設施，希望大家回歸理性，建立依存關係。

垃圾車 彰化

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