盧秀燕「盼中央調漲電價慎重」明派副市長赴政院提案
4月電價恐全面調漲，台中市長盧秀燕發起「女性縣市長聯盟」，藍、白9位女性縣市首長3月18日齊聚南投，對中央政府決定要漲電價高度關切，9人將具名聯合聲明，由盧秀燕於行政院會向中央提出地方心聲。盧秀燕今表示，明天她會留在台中視察水情，請副市長到行政院會提案，希望中央調漲電價要慎重。
盧秀燕表示，前兩天9位女性縣市首長的論壇中，9人對於民眾生活、文化、教育、運動、經濟等都非常關心，尤其對中央政府決定要漲電價高度關切，電價要怎麼調？調幅多少？影響的規模有多大？這不只關係到電價，也關係到物價，可能對民生生活有衝擊。
盧秀燕說，因此當天會議有做出結論之一，希望中央調漲電價要慎重，並充分向民眾說明，同時要尋求民眾支持，最重要是現在物價在漲，不要造成推波助瀾的效果。
盧秀燕說，明天有行政院會，她也許多市政工作，明天要去石岡壩會勘水情，因為全國的枯水期要來了，對電要重視、水也要注意，所以明天會兵分兩路，她留在台中視察水情，另請副市長到行政院會去提案，把9位縣市長會議的結論向中央提出，請中央關切。
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