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台中推「共享車位」惹建商不滿 盧秀燕豪語：不怕得罪人

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，推動共享車位政策會得罪人，但她尋求市民支持「做對的事」。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕表示，推動共享車位政策會得罪人，但她尋求市民支持「做對的事」。記者陳秋雲/攝影

台中市政府推動公私場域「共享車位」，市長盧秀燕表示，市府5年來增設3萬多個汽機車格位，還不夠，得再「擠」出車位。都市設計審查委員會要求新建物回饋「共享車位」，引發建商抱怨，盧秀燕說她不怕得罪人，要尋求市民支持「做對的事」。

市府針對360戶以上的新建物，要求開發商提出交通影響評估計畫，都市設計審查委員會建議私有增加「共享車位」，目前少數建案已提供，但業界普遍反對。

另都發局指出，因水湳經貿園區預期是台中未來高度發展區域，都市計畫通盤檢討草案研擬須納入共享車位資源。

市長盧秀燕指出，新建物除滿足內部需求，因造成社區毗鄰交通衝擊，應負起社會責任，回饋「共享車位」。她說，雖引起建商抱怨，但很多區域發展快速是停車需求熱點，她認為，應回饋地方提供共享車位，降低衝擊。盧秀燕表示，她不怕得罪人，要尋求市民支持「做對的事」。

議員李中等人則批車位不足，不應占用私人車位「無中生有」，任何可能限制人民權利或加重人民義務的事項，都須經立法，由議會通過法規，開發商如不把共享停車位納入建築設計，就不通過交通影響評估，於法無據。

議員周永鴻認為，市府盤點停車空間時，須區分周邊常態和短期需求，才有機會改善停車問題。他強調，交通局應開發公部門共享停車場域，努力提升大眾運輸品質，降低市民對私人運具、停車需求。

市府交通局指出，目前有4局處及所屬單位提供10場782格位；另有4所大學提供1833個汽機車格；12處民間商辦及一處住宅大樓共享汽機車格位1514個，由市府核給停車場登記證停車收費。

近日盤點公家機關有115處、5處學校有意願車在下班與放學位共享車位，但須會勘解決廳舍安全與車格管理事項。

台中市汽車逾110萬輛，有15萬個停車格。交通局長葉昭甫說，5年來增加2萬261席機車停車格、1萬1248席汽車停車格，

台中市目前有四個局處及所屬單位，共10場提供共享車位。圖／交通局提供
台中市目前有四個局處及所屬單位，共10場提供共享車位。圖／交通局提供

建商 盧秀燕 車位

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