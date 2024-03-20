快訊

懲處報告出爐！桃機歲修釀塞機「亂500航班」 僅機場公司董總等12人受罰

曾收大量不雅出軌照！大S控孕期遭汪小菲動粗 痛喊：婚內出軌的是你

新政府兩岸路線受矚！李大維指北京會關注就職演說 但「他不是一張白紙」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國產有機肥恢復補助2+2元 馬文君：感謝農業部從善如流

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
農民使用國產有機質肥料，不僅能配合國家淨零排放，也兼顧農友用肥需求。本報資料照片
農民使用國產有機質肥料，不僅能配合國家淨零排放，也兼顧農友用肥需求。本報資料照片

農業部農糧署日前公告「國產有機質肥」補助2+2元推薦的禽畜糞堆肥，即日起暫移列至補助2元名單，並行文各地農會，引發農民強烈反彈；南投農友紛向立委馬文君陳情，經向中央爭取才恢復原補助措施。馬文君感謝農業部從善如流，但她也直言批評，「改弦易轍的農業政策，會讓農友不知所措」。

馬文君指出，農糧署3月6日公告「國產有機質肥」補助2+2元推薦之禽畜糞堆肥，即日起暫移列至補助2元名單，行文各地農會，還要求經銷商（點）配合辦理；而該國產有機質肥補助突然取消2元補助，等於每包國產有機質肥變相漲價50元，引發農會及農民反彈，尤其南投以農立縣，農友不滿炸鍋，紛向她陳情。

馬文君說，近年農業生產基本工資、農作改良品種成本、肥料、農業資材等皆倍數飆漲，「國產有機質肥」能補助2+2元，對農民來說，相當重要，不料該補助措施突然說變就變，造成原先登記有機肥料的農友所負擔的成本增加，對農民後續農業經營成本更是雪上加霜。

而農民使用國產有機質肥料，不僅能配合國家淨零排放，也兼顧農友用肥需求，可今年3月才剛過，農糧署就突然公告停止補助，令農民相當錯愕；她更認為，鼓勵農友使用國產有機質肥料的美意不能打折扣，便立刻向農糧署反映，後續農業部長陳駿季也正面回覆，願意立即恢復「國產有機質肥」2+2元補助政策。

馬文君表示，感謝農業部能從善如流恢復補助「國產有機質肥」2+2元的政策，畢竟農業是台灣主要產業之一；但她也直言批評，「改弦易轍的農業政策，會讓農友不知所措」。

立委馬文君成功爭取恢復國產有質肥補助2+2元，她感謝農業部從善如流，但也直言，政策改弦易轍讓農友不知所措。圖／立委馬文君提供
立委馬文君成功爭取恢復國產有質肥補助2+2元，她感謝農業部從善如流，但也直言，政策改弦易轍讓農友不知所措。圖／立委馬文君提供

農業部 農民 馬文君

延伸閱讀

民進黨：王育敏、馬文君不懂利益迴避 從被告變法官

立委516登太平島宣示主權 馬文君：蔡英文不去我們去

許淑華、徐榛蔚提國六東延 南投到花蓮只需半小時

馬文君指郭璽是「軍火掮客」涉尹清楓命案 法院判免賠300萬理由曝光

相關新聞

公車拒載身障者？台灣大道月台與電動車斜坡差5公分 駕駛放棄

台中市行駛台灣大道公車預計2025年全面電動化，但新型電動公車的無障礙斜坡板與月台差5公分，公車駕駛操作斜坡板常耗時過久...

國產有機肥恢復補助4元 馬文君指農業部從善如流也直言批評

農業部農糧署日前公告「國產有機質肥」補助2+2元推薦的禽畜糞堆肥，即日起暫移列至補助2元名單，並行文各地農會，引發農民強...

中科二林園區發展快用人多 中科：未來還有超過2.5萬個就業機會

中科二林園區發展快速，中科管理局為協助廠商用人需求，今與勞動部勞動力發展署中彰投分署共同舉辦「缺工產業聯合徵才活動」，活...

玉山國家公園今年山域事故已19件 釀6死12傷是5年來最高

玉山國家公園統計今年截至目前為止，已發生19件山域事故，總計6人死亡、12人受傷，不但是5年來之最，山難事故發生類型以創...

當大量葡萄園變成蔬菜田 信義鄉傳統農作面臨轉型挑戰

南投縣青梅總產量占全國3成以上，目前雖進入採收期，但面對氣候變化無常，不只產量是盛產年的3至4成，大小不一的梅果，更影響...

萬人潦溪進香！ 彰化南瑤宮笨港進香24日起駕

「三月肖媽祖」，在頻繁的媽祖進香、遶境活動中，彰化南瑤宮3月24日至31日到笨港8天7夜進香活動，相對特殊。南瑤宮進香過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。