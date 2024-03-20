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國產有機肥恢復補助2+2元 馬文君：感謝農業部從善如流
農業部農糧署日前公告「國產有機質肥」補助2+2元推薦的禽畜糞堆肥，即日起暫移列至補助2元名單，並行文各地農會，引發農民強烈反彈；南投農友紛向立委馬文君陳情，經向中央爭取才恢復原補助措施。馬文君感謝農業部從善如流，但她也直言批評，「改弦易轍的農業政策，會讓農友不知所措」。
馬文君指出，農糧署3月6日公告「國產有機質肥」補助2+2元推薦之禽畜糞堆肥，即日起暫移列至補助2元名單，行文各地農會，還要求經銷商（點）配合辦理；而該國產有機質肥補助突然取消2元補助，等於每包國產有機質肥變相漲價50元，引發農會及農民反彈，尤其南投以農立縣，農友不滿炸鍋，紛向她陳情。
馬文君說，近年農業生產基本工資、農作改良品種成本、肥料、農業資材等皆倍數飆漲，「國產有機質肥」能補助2+2元，對農民來說，相當重要，不料該補助措施突然說變就變，造成原先登記有機肥料的農友所負擔的成本增加，對農民後續農業經營成本更是雪上加霜。
而農民使用國產有機質肥料，不僅能配合國家淨零排放，也兼顧農友用肥需求，可今年3月才剛過，農糧署就突然公告停止補助，令農民相當錯愕；她更認為，鼓勵農友使用國產有機質肥料的美意不能打折扣，便立刻向農糧署反映，後續農業部長陳駿季也正面回覆，願意立即恢復「國產有機質肥」2+2元補助政策。
馬文君表示，感謝農業部能從善如流恢復補助「國產有機質肥」2+2元的政策，畢竟農業是台灣主要產業之一；但她也直言批評，「改弦易轍的農業政策，會讓農友不知所措」。
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