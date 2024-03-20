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港澳媒體踩線團首站台中 市府力推樂園賞花採果趣

中央社／ 台中20日電

13家港澳媒體踩線團到訪台灣，首站造訪台中市，先赴后里麗寶樂園渡假區，中市府觀光旅遊局也設午宴接待，前往中社花市賞花，參觀后里馬場，到果園採果等，力薦港澳媒體探索台中。

台中市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿，交通部觀光署統計，112年香港入境旅客達110萬人次，在國際入境旅客數中位居第1，相近的語言、多元的美食及豐富的文化特色，使台灣成為香港旅遊首選目的地。

觀旅局長陳美秀表示，台中國際機場目前往返香港的航班每週21班、往返澳門的航班每週有4班，3月31日後，虎航新增航班及星宇航空新闢「台中-澳門」航線，每週將增加至15班；港澳至台中，航程不到2小時，加上台中有眾多香港旅客喜愛的景點及活動，都能吸引港澳旅客。

觀旅局補充，看準港澳市場特性，踩線團安排住宿於福容大飯店，在麗寶樂園暢遊outlet、賽車、摩天輪，安排豐原流星花園用餐、雲仙谷觀光果園採柑橘、后里中社花市賞花及后里馬場參觀；流星花園也是熱門渡假民宿，可供遊客賞山景、夕陽及夜景。

此次港澳媒體親自採柑橘、賞花，一邊拍照、一邊享受農場幽靜，在大城市中體驗鄉村生活，港澳媒體表示，將力推這些療癒身心的景點，且期待再次帶團到台中旅遊。

台中市 后里馬場 澳門 香港 麗寶樂園

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