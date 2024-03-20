萬人潦溪進香！ 彰化南瑤宮笨港進香24日起駕

「三月肖媽祖」，在頻繁的媽祖進香、遶境活動中，彰化南瑤宮3月24日至31日到笨港8天7夜進香活動，相對特殊。南瑤宮進香過去流傳「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」的諺語，今年逢「三媽年」，3月29日回程時，自雲林縣莿桐鄉潦過濁水溪進入彰化，是一大亮點，每年都吸引萬名香客體驗。

進香團回程「潦溪」是在3月29日，將從斗南順安宮出發，先進行洗淨儀式。潦溪路線從饒平廣興宮出發，渡過濁水溪，終點時路線分為兩段抵達溪州北聖天宮與南天宮，全程約5到7公里，需時約5小時。

彰化市公所寺廟室主任陳錫明表示，參加潦溪的民眾，可自行開車前往溪州鄉菜公村民生路，依指示位置停妥車輛後，搭乘接駁車到對岸雲林縣莿桐鄉饒平村，跟隨進香團隊一同潦溪回到溪州鄉，並提醒民眾勿踩踏溪底西瓜園、丟棄垃圾、推擠及飲酒下溪、任意脫隊等。

彰化南瑤宮今年笨港進香活動，今天上午舉行置天台祭典與豎頭旗等儀式，此一旗竿全長約達8公尺，號稱全台最長的進香頭旗旗竿，在法師帶領下，相關人員稟告上蒼、祈求庇佑進香過程，平安圓滿。

建廟於清乾隆3年（西元1738年）的彰化市南瑤宮，主祀媽祖，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港（約當今雲林縣北港與嘉義縣新港）進香的傳統，為台灣史上第一的進香團，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」；南瑤宮有10個媽會，以12年為一輪，除了新大媽會依慣例不主辦之外，其餘9個媽會分3組，分年輪辦笨港進香事宜。

南瑤宮赴笨港進香，過去多年來流傳一句諺語，「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」，凸顯每逢不同媽會輪值舉辦進香時，都各具不同的特色，今年剛好是「三媽年（或三媽六）」，因此，鑾轎與信眾於回程時，需依照傳統慣例「潦溪」，涉水橫渡濁水溪，此一獨特的「潦溪」活動，往年都吸引萬名香客參與。