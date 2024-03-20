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南投埔里「龍貓隧道」成打卡秘境 早年更藏軌道設施

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里南村里蜈蜞坑的烏心石隧道，猶如電影動畫「龍貓」中的「龍貓隧道」療癒神秘。圖／李榮芳提供
南投埔里南村里蜈蜞坑的烏心石隧道，猶如電影動畫「龍貓」中的「龍貓隧道」療癒神秘。圖／李榮芳提供

南投埔里南村里蜈蜞坑一處台糖造林地，早年曾有鐵道輕便車行駛，而後軌道廢棄，因廣植烏心石多年成林，茂密林木更形成綠色隧道，拍起來就像電影動畫「龍貓」中的「龍貓隧道」，尤其晨霧未散時更顯得療癒神秘，成為在地人打卡秘境。

埔里桃米生態解說員李榮芳經常分享在地美景，近期一張「龍貓隧道」照片吸引上百人按讚，甚至留言詢問「有碰到龍貓嗎」，也好奇這處隧道所在。而留言中揭曉，該處就在南村里蜈蜞坑上國立暨南國際大學附近，堪稱是「埔里版龍貓隧道」。

而這處「龍貓隧道」秘境其實是一大片台糖造林地，在暨大主環道往返南村蜈蜞坑的道路，由於廣植烏心石，多年來蔚然成林，不分四季、天候都別具風情，尤其冬春交替，晨霧未散之際，拍起來更顯療癒神秘，成為在地人打卡的網美景點

當地文史生態工作者潘樵表示，這片烏心石密林隧道長約200米，且分成2段，早年蔗糖產業興盛，台糖在當地種甘蔗，設輕便車道載去製糖，隨糖鐵沒落，軌道設施廢棄不復見，當年栽種的烏心石，如今成了茂密森林，成就綠色隧道美景。

至於「埔里版龍貓隧道」該如何前往，當地民眾建議，可從台14線中潭公路至牛耳藝術度假村一帶，轉彎銜接投77線南村一巷前往，但因附近道路有些偏僻，沿途可詢問居民，並且騎機車為宜。

南投埔里南村里蜈蜞坑台糖造林地，廣植烏心石成林形成綠色隧道，猶如電影動畫「龍貓」中的「龍貓隧道」。圖／潘樵提供
南投埔里南村里蜈蜞坑台糖造林地，廣植烏心石成林形成綠色隧道，猶如電影動畫「龍貓」中的「龍貓隧道」。圖／潘樵提供
南投埔里南村里蜈蜞坑的烏心石隧道，猶如電影動畫「龍貓」中的「龍貓隧道」療癒神秘。圖／李榮芳提供
南投埔里南村里蜈蜞坑的烏心石隧道，猶如電影動畫「龍貓」中的「龍貓隧道」療癒神秘。圖／李榮芳提供

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