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立法院中南部服務中心如何活化？ 江啟臣：成為學習開會場所可發想

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法院副院長江啟臣上午到位在台中市霧峰的立法院中南部服務中心視察，並聽取簡報。記者黃寅／攝影
立法院副院長江啟臣上午到位在台中市霧峰的立法院中南部服務中心視察，並聽取簡報。記者黃寅／攝影

立法院近日因院長韓國瑜改革開會時立委遲到惡習，引起社會關注。立法院副院長江啟臣上午到位在台中市霧峰的立法院中南部服務中心視察時，有感而發表示，立法院中南部服務中心前身是省議會，最近大家一直在談開會的議事規則，這裡就是一個最好的地方，可以來教育。

立法院會每周二、五總質詢，發言順序依照登記，上周五總質詢時，因多名要質詢的立委未到場，院長韓國瑜逐一唱名三次後，宣布院會休息，遭民進黨立委抗議剝奪質詢權。

江啟臣說，如果有一些課程可以教民眾怎樣開會，因為不是只有立法院才開會，各行各業都有開會的需要，如何去培養議會的效率，或是議事精神，透過開會解決問題，這是可以開始發想的點。

而且，這兒有許多文物，應有效保存並讓人知道，像有幾個鎮館之寶，相信很多人不知道，廣為宣傳之後，相信有很多人會想來看。

江啟臣抵達後，聽取中南部服務中心王俊傑和議政博物館館長白智榮的簡報，了解目前該園區自立法院接手之後活化的現狀。

他受訪時直呼「這真是一個很棒的地方」並表示，不管是自然景觀、歷史建物，還有過去很多的故事，都可以在軟硬體上活化、包裝，又可以讓民眾參與的議政園區。台灣的民主發展超過百年，有太多需要整理、保存、被知道、被了解，未來如何持續活化，是重要議題。

江啟臣也說，未來開會不必一定在都會區，到這裡環境這麼好的地方，也是一個選擇。

立法院副院長江啟臣上午到位在台中市霧峰的立法院中南部服務中心視察，並聽取簡報。記者黃寅／攝影
立法院副院長江啟臣上午到位在台中市霧峰的立法院中南部服務中心視察，並聽取簡報。記者黃寅／攝影
立法院副院長江啟臣上午到位在台中市霧峰的立法院中南部服務中心視察，並聽取簡報。記者黃寅／攝影
立法院副院長江啟臣上午到位在台中市霧峰的立法院中南部服務中心視察，並聽取簡報。記者黃寅／攝影

民進黨 江啟臣 立法院 韓國瑜

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