台中寵物專區沒一處貓公園 動保處：不建議打造

飼養寵物風氣興盛，尤其飼養貓的數量逐年增多。台中市議員張彥彤表示，台中已有8處寵物專區，都以犬隻為主，並無一處貓公園，希望市府以貓的特性，規畫打造貓公園，讓貓飼主也能受惠。中市動保處長林儒良說，貓與狗的習性不同，貓容易受驚擾與走失，不建議打造貓公園，就算建置了，使用率也不高。

台中市寵物登記目前犬隻約13萬，貓隻為10萬，由於貓獨立，不須飼主長時間陪伴，近年吸引不少人飼養，預估未來寵物登記的貓隻數量會超越犬隻。

國民黨議員張彥彤表示，國內愛貓族愈來愈多，台北已經建置一個貓公園，但台中為第二大城市，迄今沒有一處貓公園，希望市府可以與時俱進，依照貓的習性打造專屬的貓公園。

張彥彤說，網路上有很多年輕人PO出與貓相處的影片，出門不僅會牽繩，叫了也會過來，若是害怕貓咪會跑掉，市府也可規畫室內貓寵物專區；台中是很年輕的城市，市府應該突破限制，多打造不一樣的公園，照顧愛貓族的心聲，也可吸引更多人來台中。

動保處長林儒良表示，貓與狗的習性與生活習慣不同，狗喜歡接觸人，需要大量運動消耗體力，需要飼主陪伴散步；貓則個性獨立，喜歡待在家裡，不一定喜歡跟其他貓交流，加上貓容易受驚嚇與走失，並不適宜建置貓公園，儘管建置了，使用率可能不高，恐淪為蚊子館。