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埔里福興溫泉區 自駕車6月試乘

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣政府擬將自動駕駛車引進埔里福興溫泉區，提供遊客接駁服務。圖為自駕車運行示意圖。圖／南投縣府提供
南投縣政府擬將自動駕駛車引進埔里福興溫泉區，提供遊客接駁服務。圖為自駕車運行示意圖。圖／南投縣府提供

交通觀光結合智慧科技，南投縣政府擬將自動駕駛車引進埔里福興溫泉區，提供遊客接駁服務，打造全台第一座「科技溫泉園區」，預計今年6月在當地舉辦「巧克力咖啡節」，同步推出自駕車試乘體驗，推動低碳綠能旅遊，也減少環境汙染。

縣府指出，仁愛廬山溫泉區遭公告廢止後，將遷建埔里福興溫泉區，也是全台第一個以溫泉產業造鎮，縣長許淑華更在上任前，就積極爭取作為自駕車示範區，成為全台首座結合「智能」、「環保」、「低碳」、「溫泉」的國際綠色休閒度假園區。

南投縣福興溫泉專區自駕車營運規畫案去年8月獲交通部同意補助300萬元，與自駕車品牌「勤崴國際」加速規畫，盼引進自動駕駛車，並整合創新科技，導入其他智能科技服務。

勤崴國際表示，透過整合地圖繪製技術與電動車、人工智慧大數據等科技，為不同場域量身打造無人自駕載具，其中南投縣選定福興溫泉專區作為推動基地，將是國內觀光景點推展自駕科技的首例，可望為國內觀光旅遊帶來全新體驗。

縣府觀光處表示，「南投巧克力咖啡節」今年6月8至16日在福興溫泉專區舉辦，屆時除了巧克力、咖啡展售以及主題活動，也將同步推出自駕車試乘體驗，運用智慧科技串聯園區，提供遊客接駁服務。

南投縣 咖啡 溫泉

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