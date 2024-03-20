聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化田尾劍蘭家族轉型 種出安全草莓
彰化縣田尾鄉青農范世緯、范雅怡兄妹的家族三代種植劍蘭，規模曾號稱全台數一數二，6年多前改種草莓，逐步突破技術瓶頸，面積從0.5分地到現今5分地，產季期間，田尾鄉農會每隔2至3周採檢都沒驗出農藥，建立安全草莓的口碑。
范世緯兄妹自稱在草莓種植技術屬於「幼幼班」，觀光草莓園名稱就叫「幼幼班」，常與鄉農會合辦食農教育，招待學童免費採草莓。
范世緯兄妹家族從祖父范土角開始種劍蘭，產量和品質曾一度稱霸全台，范土角當選全國傑出農民，范家被譽為田尾「劍蘭家族」，但種植的農民增多，花卉市場人員建議改種，考慮轉型。
范雅怡大學畢業後，當背包客6年遊歷歐洲20多個農場，學習有機無毒栽培和觀光農業，她帶著豐富經驗回台，跟哥哥商量改種溫帶水果草莓，一面種一面到苗栗大湖等草莓栽種區向農民學習，多方請益突破瓶頸。
范雅怡說，劍蘭是觀賞用花卉，草莓是食用水果，照顧方式完全不同，他們施肥、施藥目標為安全無毒，草莓形狀和風味都很天然，從他們臉書、小紅書的介紹，吸引很多國內外人士到草莓園遊玩，光臨一次成主顧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言