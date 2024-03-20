彰化田尾劍蘭家族轉型 種出安全草莓

彰化縣田尾鄉青農范世緯、范雅怡兄妹的家族三代種植劍蘭，規模曾號稱全台數一數二，6年多前改種草莓，逐步突破技術瓶頸，面積從0.5分地到現今5分地，產季期間，田尾鄉農會每隔2至3周採檢都沒驗出農藥，建立安全草莓的口碑。

范世緯兄妹自稱在草莓種植技術屬於「幼幼班」，觀光草莓園名稱就叫「幼幼班」，常與鄉農會合辦食農教育，招待學童免費採草莓。

范世緯兄妹家族從祖父范土角開始種劍蘭，產量和品質曾一度稱霸全台，范土角當選全國傑出農民，范家被譽為田尾「劍蘭家族」，但種植的農民增多，花卉市場人員建議改種，考慮轉型。

范雅怡大學畢業後，當背包客6年遊歷歐洲20多個農場，學習有機無毒栽培和觀光農業，她帶著豐富經驗回台，跟哥哥商量改種溫帶水果草莓，一面種一面到苗栗大湖等草莓栽種區向農民學習，多方請益突破瓶頸。

范雅怡說，劍蘭是觀賞用花卉，草莓是食用水果，照顧方式完全不同，他們施肥、施藥目標為安全無毒，草莓形狀和風味都很天然，從他們臉書、小紅書的介紹，吸引很多國內外人士到草莓園遊玩，光臨一次成主顧。