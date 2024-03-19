須下橋再上橋…台中環中路獨缺「這一段」 顏寬恒、吳瓊華爭取六段高架化

台中市環中路五段到七段高架化，當年因當地民眾反對，獨缺烏日區前竹里環中路六段短短約600公尺，民眾開車必須下橋後再上橋造成不便，且民眾穿越過路口險象環生。立委顏寬恒與市議員吳瓊華接受居民陳情，今召集相關單位現場會勘，爭取環中路六段高架化。

與會的台中市地政局建議，環中路六段可採取全線高架化，與光明路形成立體化路口，改善環中路通過性車流路口停等延滯，並藉由增加光明路綠燈時比，提升整體路口服務水準以及交通安全，目前初估環中路六段高架化工程經費約近18億元，施工約需4年，將計畫報請中央納入生活圈計畫協助興建，並向國土署爭取補助經費。

前竹里里長林東潭說，民眾開車行經環中路六段平面道路，必須下橋後再上橋造成不便，且此段車速快，路人穿越過路口險象環生，加上近期前竹區段徵收工程已動工，此處將興建25米計畫道路，恐怕塞車加劇，居民盼環中路六段高架化改善，因此向顏寬恒、吳瓊華陳情，他樂見今天經會勘研議後有進展。

顏寬恒說，由於興建經費甚鉅，今天會勘邀請內政部國土計畫署到場，盼台中市政府能提報2022年至2027年生活圈道路交通系統建設計畫，由中央補助經費，協助中市府興建，且因為環中路六段除前竹區段徵收區外，周邊尚有其他重劃區，是台中市未來發展的指標地區之一，為了因應未來所產生的龐大人流及車流，不論中央地方都應該未雨綢繆。

吳瓊華認為，近來因為前竹區段徵收工程已經動工，光是現在大型車輛進進出出加上原本的車流量就已經導致上下班時間堵塞狀況很嚴重，未來的車流勢必會倍增，所以環中路六段高架化有其必要性，如在近年能夠動工，就能夠配合重劃區未來的發展，對於交通和經濟發展都有相當的幫助。