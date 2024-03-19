彰縣新設25支固定式測速照相桿 26鄉鎮市違規小心了

彰化縣將增設25支固定式測速照相桿，西南角11鄉鎮分設11支，原本沒固定式測速照相桿的埔鹽、溪州、田尾都將設置1支；縣警察局交通隊今表示，經過這次部署，全縣26鄉鎮市都有固定式測速照相桿，提醒用路人守法。

嶄新發亮的固定式測速照相桿都已完成安裝，很快引起注意，民眾拍照PO臉書社群和透過LINE等通訊軟體平台互相提醒「經過這裡要小心，不然荷包又要失血。」交通隊表示，固定式測速照相桿安裝工程驗收後需要試測，再經過一段宣導期，最快下半年正式啟用。

相對北彰化人口較稠密，西南角地廣人稀，11鄉鎮之中，溪湖、埔心原有1支固定式測速照相桿，新增兩支，北斗鎮、埤頭鄉各維持原來的1支、2支，沒新增，二林鎮新增2支、芳苑鄉新增1支，加上埔鹽、溪州、田尾無從到各設置1支，西南角每鄉鎮都有固定式測速照相桿。

新設固定式測速照相桿還沒開始執法，但通過照相路口的駕駛人已經放慢車速，不敢超越白線、不敢搶黃燈、不敢任意超前，明顯守規矩。交通隊強調，固定式測速照相桿的任務是拍測超速等違規，只要用路人遵守交通規則，不必擔心被拍照挨罰。

放眼全縣設置固定式測速照相桿，和美鎮3支最多，彰化市、員林市、溪湖鎮、田中鎮、二林鎮、大村鄉、埔心鄉各兩支，經過這次新設布置，全縣固定式測速照相桿總數達103支。