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彰化劍蘭家族轉型「草莓幼幼班」繼承人遊歷歐洲20多個農場學經驗

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉農會舉辦食農教育，小朋友開心捧著草莓回家。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉農會舉辦食農教育，小朋友開心捧著草莓回家。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田尾鄉青農范世緯、范雅怡兄妹的家族三代種植劍蘭，規模曾號稱全台數一數二，6年多前改種草莓，逐步突破技術瓶頸，面積從0.5分地到現今5分地，產季期間田尾鄉農會每隔2至3周採檢都沒驗出農藥，建立安全草莓的口碑。

范世緯兄妹自稱在草莓種植技術屬於「幼幼班」，由鄉農會輔導成立的觀光草莓園名稱就叫「幼幼班」，經常與鄉農會合辦食農教育，今、明兩天招待田尾鄉南鎮國小全校學童免費採草莓。今天一、二年級小朋友開心地到田間，挑「紅一點」草莓細心剪下，不用手摘，以免力氣太大扯壞植株。

范世緯兄妹家族從祖父范土角開始種劍蘭，種植面積十多公頃，產量和品質曾一度稱霸全台，范土角因此當選全國傑出農民，范家被譽為田尾鄉「劍蘭家族」，但種植的農民愈來愈多，花卉批發市場人員建議改種別的花卉避開低價競爭，范家約8年前考慮轉型。

范雅怡大學畢業後，當背包客以打工交換食宿，6年遊歷歐洲20多個農場，學習有機無毒栽培和觀光農業，她帶著豐富經驗回台，跟哥哥商量改種溫帶水果草莓，於是先試種0.5公地，一面種，一面到苗栗大湖等草莓栽種區向農民學習，遇到別人「藏步」就多方請益以交叉分析突破瓶頸。

范雅怡說，劍蘭是觀賞用花卉，草莓是食用水果，二者照顧方式完全不同，他們施肥、施藥的目標為全安無毒，草莓形狀和風味都很天然，不少網友看到他們臉書、小紅書的介紹，還有來自澳門、美國、巴西的旅外僑胞到他們草莓園遊玩，光臨一次成主顧。

為讓草莓園土壤健康，范世緯家族採輪作，一期種水稻或西瓜，二期天氣逐漸涼冷才種草莓，每年10月到清明節採收，田尾鄉農會每隔2至3周採檢。鄉農會推廣主任詹淑儀表示，鄉農會輔導並結合青農推廣食農教育，安全無毒栽培是其中一環，小朋友吃得安心，對家鄉農業印象更深刻。

彰化縣田尾鄉農會推廣部主任詹淑儀（左）贈送感謝狀給范雅怡。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉農會推廣部主任詹淑儀（左）贈送感謝狀給范雅怡。記者簡慧珍／攝影

彰化 草莓 農會 食農教育

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