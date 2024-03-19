二月太熱了！台中荔枝、龍眼大減產 列入天然災害現金救助地區

二月氣溫偏高，導致台中地區龍眼、荔枝開花率低、產量都銳減，台中市農業局繼8日已將荔枝申請公告為高溫農業天然災害現金救助地區，今亦到龍眼主產區霧峰實地勘查，並認為產量亦減少平均達約3成以上，也將在災損鑑定後，把龍眼列入高溫農業天然災害現金救助地區。

農業局作物生產科長許哲銘說，二月是荔枝和龍眼的開花期，加上龍眼去年盛產，需要更多低溫期來蓄含養份，才能開花良好，但今年二月日平均氣溫超過20 ℃達17天，且日最高溫超過27℃達14天，導致開花情況不佳，龍眼因此減產，並達到產量兩成以上，已達列入天然災害標準。

他說，龍眼生殖生長期需要低溫的環境，花芽分化及花序形成的臨界溫度為20℃，尤其是龍眼去年為豐產年，台中市龍眼種植面積為2184公頃，去年產量為1萬2千9百多公噸。今年需要累積更多的低溫才能滿足其花芽分化所需。

包括農業局和農糧署、台中區改良場、霧峰、太平兩區公所及農會今天共同前往霧峰會勘，實地瞭解災情。

桐林山區農友廖明資說，今年龍眼只剩下3成，糯米種荔枝剩下1成，黑葉種荔枝剩下2成，對於無法開花的樹枝，將著手砍除，避免影響明年度生長。

他感慨，從事農業是看天吃飯，去年龍眼大豐收，由於供過於求，坊間一度出現「3斤100元」的慘況，今年產量欠收，預期市場價格將會大幅攀升，但是根本沒有貨品供應，仍是「看得到，吃不到」。

市議員李天生說，往年3月龍眼、荔枝都已經陸續開花，但目前山區果樹都沒有動靜。農友們反映，由於2月間天氣不夠寒冷，造成龍眼、荔枝無法順利開花，預期今年不會有好收成，呼籲市府提供天然災害救助，減少農友損失。

霧峰區農會說，將積極輔導農友進行疏果、矮化及產期調整，有效改善品質，同時協助辦理共同運銷，疏解產地供應量，穩定市場價格。