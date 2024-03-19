南投埔里福興溫泉區無人自駕車 6月可望試乘體驗

交通觀光結合智慧科技，南投縣政府擬將自動駕駛車引進埔里福興溫泉區，提供遊客接駁服務，打造全台第一座「科技溫泉園區」，預計今年6月在當地舉辦「巧克力咖啡節」，同步推出自駕車試乘體驗，推動低碳綠能旅遊，也減少環境汙染。

縣府指出，仁愛廬山溫泉區遭公告廢止後，將其遷建埔里福興溫泉區，也是全台第一個以溫泉產業造鎮，縣長許淑華更在上任前就積極爭取作為自駕車示範區，成為全台首座結合「智能」、「環保」、「低碳」、「溫泉」的國際綠色休閒度假園區。

「南投縣福興溫泉專區自駕車營運規劃案」去年8月獲交通部「智慧運輸系統發展建設計畫（ITS）補助計畫」同意補助經費 300 萬元後，與自駕車品牌「勤崴國際」加速規畫，盼引進自動駕駛車，並整合創新科技，導入其他智能科技服務。

勤崴國際表示，透過整合地圖繪製技術與電動車、人工智慧大數據等科技，為不同場域量身打造無人自駕載具，其中南投縣選定福興溫泉專區作為推動基地，將是國內觀光景點推展自駕科技的首例，可望為國內觀光旅遊帶來全新體驗。

至於福興溫泉區自駕車何時上路，觀光處表示，「南投巧克力咖啡節」將於今年6月8至16日在福興溫泉專區盛大舉辦，屆時除了巧克力、咖啡展售及主題活動，也將同步推出自駕車試乘體驗，運用智慧科技串聯園區，提供遊客接駁服務。