公車拒載身障者？台灣大道月台與電動車斜坡差5公分 駕駛放棄

台中市行駛台灣大道公車預計2025年全面電動化，但新型電動公車的無障礙斜坡板與月台差5公分，公車駕駛操作斜坡板常耗時過久，導致駕駛放棄，形同拒載。議員陳淑華要求市府改善新型電巴輪椅渡板設計及操作，方便輪椅族。

交通局表示，目前中央對於低地板公車相關設計、規格均訂有全國一致的規範，因應不同路側環境，每部低地板公車均有側傾、舉升功能，同時也強化駕駛員教育訓練，針對無障礙渡板操作提升熟練度，讓身障乘客更方便上下車。

議員陳淑華說，接到身障者及家長反映，台灣大道公車改為新型電動公車，但新型電公車停靠台灣大道車站月台時，架設輪椅渡板非常困難，駕駛搞半天往往放棄，請身障朋友搭乘下一班，議員說「形同拒載」。

盧姓婦人向議員陳情，她的孩子是身障人士就讀靜宜大學，搭公車常被不平等對待、心理受挫。

陳淑華邀市府交通局、公車業者、身障學生、家長實地會勘，低底盤公車高度20公分，台灣大道公車站月台高度25公分，操作無障礙渡板困難。根據實測，操作一次需要7分鐘。

陳淑華說，大眾運輸須解決身障人士搭乘困難，優化台灣大道電動公車無障礙渡板設計及操作，另要求市府強化駕駛員訓練熟悉無障礙渡板操作。

陳淑華表示，台灣大道公車專用道增加不少電動公車行駛，市府應加強無障礙環境，鼓勵駕駛員服務身障乘客及需要的朋友，讓大眾運輸更友善、更親民。

交通局表示，針對身障朋友近來所反映的問題，市府將請業者盡速蒐集相關意見並加以改善，讓服務再優化。